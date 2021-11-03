النمو ومؤشر كتلة الجسم.. احترس من أسباب السمنة عند الأطفال

تعرف السمنة بأنها وجود دهون زائدة في الجسم، الطفل الدارج يعاني من زيادة الوزن عندما يكون وزنه أعلى من متوسط ​​الوزن للأطفال الصغار في سنه، مسار الوزن الصحي هو المسار الذي يزداد فيه طول الطفل ووزنه بشكل متناسب مع نموه. عندما ينحرف الأطفال الصغار عن مسار وزنهم الصحي ، يؤدي ذلك إلى زيادة الدهون في الجسم ، والتي يمكن أن تكون ضارة بصحتهم ،أليكم تعريف السمنة وأسبابه عند الأطفال وفقا لام نشره موقع هيلثى .

ما هي السمنة عند الأطفال؟



السمنة هي الدهون الزائدة في الجسم في كثير من الأحيان بسبب استهلاك الطفل لسعرات حرارية أكثر مما يستطيع حرقه. يعد وجود الدهون الزائدة في الجسم بسبب السمنة مصدر قلق لأنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة في المستقبل.



يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعل الطفل يعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، بما في ذلك الحالات الطبية والوراثية التي تسبب تراكم الدهون الزائدة في الجسم ( 2 ). ومع ذلك ، في معظم الحالات ، يرجع ذلك إلى تناول الفائض من السعرات الحرارية من خلال الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية ونمط الحياة المستقر.

إذا كنت تعتقد أن طفلك الدارج يعاني من زيادة الوزن أو السمنة بسبب حالة طبية ، فاستشر طبيب الأطفال.



نمو الطفل ومؤشر كتلة الجسم



مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو تقدير فئة وزن الشخص بناءً على طوله ووزنه. يمكنك حساب مؤشر كتلة الجسم لطفلك بقسمة وزنه بالكيلوجرام على مربع ارتفاعه بالأمتار. سيعطيك رقمًا يُشار إليه بوحدة kg / m 2

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر كتلة الجسم لا يقيس دهون الجسم بشكل مباشر ولكن غالبًا ما يكون مرتبطًا بمزيد من القياسات المباشرة لدهون الجسم، كما أن الحصول على رقم مؤشر كتلة الجسم وحده لن يوضح ما إذا كان الطفل يعاني من زيادة الوزن أو السمنة. ستحتاج إلى مخطط النسبة المئوية لمؤشر كتلة الجسم حيث تحتاج إلى رسم مؤشر كتلة الجسم للطفل.



لاحظ أن مؤشر كتلة الجسم مخطط للأطفال الصغار الذين تزيد أعمارهم عن عامين، سيتحقق أطباء الأطفال فقط من النسب المئوية للطول والوزن للرضع والأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن عامين. يمكنك معرفة المزيد عنها باستخدام حاسبة النسبة المئوية لنمو الطفل هنا .



أقل من النسبة المئوية الخامسة: نقص الوزن

بين المئين الخامس والخامس والثمانين: صحي

بين المئين 85 و 95: زيادة الوزن

يساوي أو أعلى من 95 بالمائة: سمين



إذا كان طفلك الدارج يقع في فئة الوزن الزائد أو السمنة ، فاستشيري طبيب الأطفال في معظم الحالات ، قد يكون الآباء قادرين على معرفة السبب المحتمل وراء زيادة وزن الطفل ، والذي غالبًا ما يكون بسبب فائض السعرات الحرارية وقلة ممارسة الرياضة.

ما الذي يسبب السمنة عند الأطفال؟



من المرجح أن تحدث السمنة وزيادة الوزن عند الأطفال الصغار للأسباب التالية .

قلة النشاط البدني : يؤدي النقص الكبير في النشاط البدني إلى احتباس السعرات الحرارية الزائدة في الجسم على شكل دهون زائدة في الجسم.

النوم غير الكافي : قد يترافق النوم غير الكافي مع السمنة لدى بعض الأطفال الصغار. قد تشمل جوانب عدم كفاية النوم أوقات النوم المتأخرة وأنماط النوم المتغيرة. قد تؤدي هذه إلى تغييرات سلوكية وأيضية ، مما يساهم في السمنة بمرور الوقت.

جدول الأكل غير المنتظم : إذا كان طفلك الدارج يأكل طوال اليوم دون اتباع أي جدول زمني محدد ، فمن المحتمل أن يصبح يعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

الإفراط في تناول السكر: الأطعمة عالية السكر غنية بالسعرات الحرارية ، ويمكن للجسم تحويل السعرات الحرارية الزائدة بسرعة إلى دهون في الجسم ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة بمرور الوقت.

قد يعاني بعض الأطفال الصغار من زيادة الوزن أو السمنة بسبب عوامل خارجة عن إرادتهم وسيطرة والديهم ، مثل المشاكل الوراثية والأمراض والآثار الجانبية لبعض الأدوية. في مثل هذه الحالات ، قد تظهر على الطفل علامات أخرى تدل على اعتلال صحته أيضًا.