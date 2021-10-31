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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكون واحد يغسل الكلى ويحافظ على نضارة البشرة.. احرص على تناوله

تخسيس
تخسيس

قالت دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مرضى السمنة يمتلكون شهية مرتفعة ويقبلون على تناول الوجبات السريعة بشراهة وهو ما ينتج عنه إصابتهم بسمنة مفرطة وأمراض مزمنة مثل الضغط ، السكرى.


وأضافت "دعاء سهيل"، خلال لقائها ببرنامج طبيب البلد و المذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن تنظيم الوجبات الغذائية وتناول أعشاب  تسد الشهية مثل البسيتا ،الانسيليوم يساعد على إنقاص الوزن بسرعة.


وأشارت  دعاء سهيل إلى أن المياه مفيدة ومهمة للغاية لمرضى السمنة لأنها تغسل الكلى، وتساعد على نضارة البشرة، كما أن يمكن عدم تناول المياه بعد السابعة مساءا وتناول مكملات غذائية وفيتامينات.

 

ولفتت دعاء سهيل إلى وجود 33 كورس لعلاج مرض السمنة ويتم اعطائها لمريض السمنة وفقا لأعمارهم ، أمراضهم المزمنة ، طبيعة شهيتهم ، وحركة الأمعاء ، وطرق سد الشهية الأصح لحالتهم.

 

وقالت إنها أطلقت مبادرة “أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء” من أجل الحفاظ على صحة جيدة، مشيرة إلى أنها تستهدف فئات مختلفة في المجتمع المصري .
 

دعاء سهيل خبيرة مرض السمنة المجتمع المصري أمراض المجتمع الوجبات السريعة نضارة البشرة

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