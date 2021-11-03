عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«تنمية الصادرات» يصدر 721 شهادة لـ 700 شركة ضمن مبادرة السداد الفوري

نيفين جامع
نيفين جامع

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 721 شهادة لعدد 700 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت مليار و788 مليون جنيه وبصافي مليار و625 مليون جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

طرح محلي لاقامة 6 مشروعات إنتاج بيليت وحديد إسفنجي

2.9مليار دولار صادرات مصر من مواد البناء لـ10 دول خلال 9 أشهر

وأوضحت الوزيرة أن اتاحة هذه المستحقات المالية يأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

وزيرة التجارة والصناعة صادرات نيفين جامع مبادرة السداد الفورى صندوق تنمية الصادرات

ترشيحاتنا

" البلاك فرايداي " في ميزان الدين ورأي العلماء حولها

قبل القمة.. شوبير يعلن خبر صادم بشأن شيكابالا

وزيرة البيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050

اليابان تمنح وزير السياحة وزاهي حواس وسام الشمس المشرقة

الفاو :تريليون ومائة مليار دولار خسائرناتجة عن إهدارالغذاء سنويا

التعليم : تطعيم كورونا سيصل لطلاب الثانوية العامة والفنية في مدارسهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خوفا من بطش الأهالي.. فرار أسرة "دبور" قاتل الإسماعيلية بعد حادث الذبح.. فيديو وصور

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

الإسكندرية مهددة بالغرق .. حلّان لإنقاذ مدينة الثغر من كارثة التغيرات المناخية

احذر.. 6 حالات تعرضك لسحب رخصة السيارة 3 أشهر بتعديلات المرور الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

خطوة واحدة تنهي رعب شبح حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية بين الثلاثة الكبار

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

فيديو

رد مبروك عطية.. زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا مقابل 50 جنيها

فيديو جراف.. رحلة صعود عفروتو من عامل بمقهي إلى نجم الراب

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ