2.9مليار دولار صادرات مصر من مواد البناء لـ10 دول خلال 9 أشهر

شهدت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية انخفاضا بنسبة 15.8% لأكبر 10 دول مستوردة، لتبلغ قيمة الصادرات لتلك الدول نحو 2.901 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2021 في مقابل 3.445 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع 544 مليون دولار.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن إيطاليا تعد أكبر مستوردي القطاع بنهاية سبتمبر الماضي بقيمة 627 مليون دولار في مقابل 299 مليون دولار بنمو 110%.

واحتلت كندا المركز الثاني بقائمة أكبر 10 دول مستوردة لمواد البناء المصرية بقيمة 512 مليون دولار في مقابل 523 مليون دولار بتراجع 2%.

ونمت صادرات مواد البناء المصرية لإسبانيا خلال الفترة من “يناير-سبتمبر 2021″بنسبة 383% لتسجل 377 مليون دولار في مقابل 78 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، لتحتل المركز الثالث ضمن أكبر الدول المستوردة من القطاع.