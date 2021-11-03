لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

قال المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق ، تعليقا على جريمة سفاح الإسماعيلية إن ما يتردد حول عدم توقيع عقوبة على متعاطي المخدرات بعد قيامه بجريمة قتل خاطئ، معقبًا: "ده يبقى حكم مشدد وجريمتين".

لحظة ذبح ضحية الإسماعيلية

لحظة ذبح ضحية الإسماعيلية كانت هي المشهد الأصعب على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين بعد قيام سفاح الإسماعيلية بارتكاب جريمته بذبح شخص في وضح النهار وأمام المارة في منطقة مكتظة بالسكان والتي عرفت بـ جريمة الاسماعيليه .

وفي معرض حديثه عن جريمة الاسماعيليه أضاف المستشار فريد نصر ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أنه ليست كل جريمة قتل تكون عقوبتها الإعدام ، ويتم تنفيذ حكم الإعدام في حالة القتل بالسم أو الحريق أو القتل بغرض جناية أخرى، مثل القتل بغرض السرقة بالإكراه، وهو ما ليس متحققا في حادث الإسماعيلية .

سفاح الإسماعيلية

وأشار "نصر" إلى أن عقوبة "الإسماعيلية" في القانون هي الحكم المشدد، معقباً: "المخدرات والغياب عن الوعي ليس لهما علاقة برفع الحكم عنه" تعقيبا على الحكم المتوقع ضد سفاح الإسماعيلية .

وتابع أنه إذا كان الجاني خلال ارتكابه جريمة الاسماعيليه في غير وعيه بعيدًا عن المخدرات، مثل المختل عقليًا، لا ينطبق عليه نفس العقوبة مدمن المخدرات.

وللمزيد حول حادث الإسماعيلية و لحظة ذبح ضحية الإسماعيلية على يد سفاح الإسماعيلية فيما عرف بـ حادث الإسماعيلية شاهد الفيديوجراف التالي: