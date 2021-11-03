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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رزاق سيسيه يخضع لقياسات عضلية وطبية

صدى البلد

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن عمل قياسات عضلية وطبية للإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق صباح اليوم الأربعاء.

وأكد أن هذه القياسات تأتي لتحديد ما وصل إليه اللاعب بالبرنامج التأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بالركبة، وفقا لطرق علمية متبعة عالميا.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أنه بناء على نتيجة هذه القياسات ستتحدد المرحلة التى وصل اليها اللاعب في البرنامج التأهيلي.. مشددا على أنه سيقوم بعمل قياسات طبية بشكل مستمر لرزاق سيسيه حتى وصوله لمرحلة التعافي بشكل تام.

واختتم محمد أسامة تصريحاته مؤكدا أن موعد عودة اللاعب للمشاركة سيكون عقب التأكد من تعافيه بشكل تام، وفقا للنظام المتبع بشكل دائم مع جميع إصابات الفريق.

الزمالك محمد أسامة رزاق سيسيه اليوم الاربعاء فريق الزمالك

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