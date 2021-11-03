صحى وآمن فى بيتك.. طاجن السجق بالجبن على طريقة الشيف نورهان ميشيل

قدمت الشيف نورهان ميشيل، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "سفرة وطبلية"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي طريقة وصفة "طاجن السجق بالجبن".

مقادير وصفة السجق بالجبن:

كيلو سجق بلدي غير مقطع

ثوم فريش

فلفل ألوان مقطع

بصل مقطع

2 طماطم صغيرة

سمنة

جبن موتزريلا

ملح

كمون

شطة

طريقة التحضير:

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل، وقلبي حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي السجق وقلبي حتى يتغير لونه.

أضيفي الطماطم والفلفل الملون والملح والبهارات والفلفل الأسود، وقلبي لمدة 5 دقائق.

وزعي نصف كمية الجبن في قاع الطاجن، ثم وزعي خليط السجق فوق الجبن، ثم باقي الجبن.



وللمزيد من التفاصيل عن الوصفة، شاهدي الفيديو: