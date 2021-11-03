بعد ثبوت نجاحها .. خبراء تعليم يؤكدون : يمكن للطلاب الاعتماد على القنوات التعليمية دون الرجوع للدروس الخصوصية

خبير تعليم:

طلاب المدارس في مصر محظوظون بمصادر التعلم التي وفرتها الوزارة

خبير تعليم:

بدائل الوزارة للطلاب دليل على التخلص نهائيا من الدروس الخصوصية

لم نكن نتخيل أن نعود يوماً ما إلى الاعتماد على القنوات التعليمية كشريك أساسي في التعليم، بل أننا اليوم أصبحنا نعتمد عليها أكثر من المعلم بسبب ما نمر به وما فرضته علينا ظروف جائحة كورونا.

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن طلاب المدارس في مصر محظوظين بمصادر التعلم التي وفرتها الوزارة لجميع الطلاب بشكل مجاني ، لتكون بديلا مجانيا ومضمونا عن الدروس الخصوصية.

وقال أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن هناك عددا من المنصات التعليمية التي توفر للطلاب مصادر تعلم اضافية إلى جانب كتاب المدرسة التقليدي ، وهو الامر الذي لم يحظ به طلاب المدارس في العهود الماضية.

ولفت الخبير التربوي، أن القنوات التعليمية ستكون مدرسة كاملة بنفس مواعيد المدرسة الفعلية ولكنها من المنزل ، وهذا بدءا من الصف الرابع الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية ، مؤكدا إن القناة التعليمية التي أنشأتها الوزارة شهدت إقبالًا كثيفًا.

وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تنوع مصادر التعليم للطلاب هذا العام مثل القنوات التعليمية، و المنصات الإلكترونية والكتب التفاعلية، يتيح شرح المواد للطالب بأكثر من أسلوب لتعميق فهمه للمواد الدراسية الأساسية.

وأوضح الخبير التربوي، أن القنوات التعليمية إفادة كبيرة للطلاب وأولياء الأمور لأنها تساعد الأب والأم على فهم الدروس مع الطالب وبالتالي يسهل المذاكرة معه ، مؤكدًا أن القنوات التعليمية أثبتت نجاحها منذ القدم وليس الآن فقط ، كما أنها حل فعال للقضاء على الدروس الخصوصية وبدون أي تكاليف .

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن العام الدراسي مازال في بدايته، ولا يجب أن نتسرع في الحكم على القنوات التعليمية أو التعليم عن بعد مؤكدًا أن مشاهدة الطالب للبرامج التعليمية أفضل من مشاهدة " التيك توك".

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، إن أزمة فيروس كورونا وما تم خلال الفترة الأخيرة من تعامل وزارة التربية والتعليم مع الأزمة سواء من خلال التوسع فى التعليم عن بُعد، والأساليب التكنولوجية الحديثة وغلق مراكز الدروس الخصوصية يؤكد أن هناك قدرة كبيرة فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل نهائى، والاعتماد على الوسائل الحديثة فى الحصول على المعلومات وتنمية القدرات، بالإضافة لطريقة وضع الامتحانات سيكون لها دور كبير فى القضاء على هذه الظاهرة التى تثقل كاهل المواطنين.

وقال الخبير التربوي، إن البدائل التى طُرحت واعتماد الطلاب على أنفسهم أكبر دليل على القضاء نهائيا على ظاهرة الدروس الخصوصية، بالإضافة لتعديل طريقة وضع الأسئلة التى تعتمد على الفهم وليس إجابات نموذجية تعتمد على الفهم، متابعا:" حتى طريقة الامتحان عن طريق الكتاب المفتوح، حتى وإن كان هناك بعض الملاحظات سيتم تدارك هذه الملاحظات فى المستقبل، ولكن خوض التجربة فى حد ذاته يؤكد أن هناك جدية فى التعامل هذه الظاهرة".

وصرح الدكتور محمد فتح الله، أن المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية لها دور كبير وبمثابة بدائل كبيرة جدا، وهذا ليس تخيلا ولكن الوزارة نجحت فى هذا الأمر، متمنيًا أن يكون هناك وعى خلال الفترة المقبلة، لأولياء الأمور، وأن هناك بدائل كثيرة أفضل من الدروس الخصوصية، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة تكون بمثابة ضغط من أولياء الأمور على الطلاب.

وأضاف: "بمجرد الدخول على هذه المنصة الجديدة سيجد الطالب أنه ملزم باختيار المرحلة الدراسية"، مشيرًا إلى أن المتاح الآن على المنصة فصول على الهواء من أفضل الأساتذة في وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفوف الثالث الإعدادي والأول والثاني والثالث الثانوي".

وأوضح "فتح الله" أن الطالب سوف يجد هذه الفصول على الهواء على مدار الأسبوع، مؤكدا أن الفصل الواحد يحتمل دخول 10 آلاف طالب معا في وقت واحد، وهو ما يتيح مصدرا جديدا للتعلم عن بعد.

ومن جانب اخر أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، أن تهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل، وذلك بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا الريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم.

أعدت وزارة التربية والتعليم المصرية بالتعاون مع مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية محتوى رقميا للمواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء باللغتين العربية والإنجليزية، ويشمل هذا المحتوى نصوصا ومقالات ورسومات وصورا ومقاطع فيديو توضح الموضوعات المقررة على الطلاب في هذه المواد والمفاهيم الخاصة بها، بالاضافة إلى إتاحة أسئلة واختبارات تساعد على تقييم فهم الطلاب للموضوع ومدى تحقق نواتج التعلم لكل درس.

وأوضحت الخبيرة التربوية، أن المكتبة الرقمية ستكون المصدر الأساسي الذي لابد أن يعتمد طلاب المدارس عليه لإعداد المشروعات البحثية الخاصة بهم هذا العام.

وأضافت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن التطوير ليس استبدال «الأونلاين» بالمعلم، أو تقليل عدد أيام الدراسة بالمدارس، وإنما هي إجراءات كي نستطيع الحفاظ على أبنائنا في الوقت الراهن من فيروس كورونا، وإدارة العام الدراسي بمناهجه الدراسية بشكل جيد ومفيد للطلاب.