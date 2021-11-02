رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية: الأنشطة الطلابية تساهم فى بناء الشخصية .. ويؤكد: التدريبات العملية للطلاب تتم على يد خبراء كوريين بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية:

تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب يتم على يد خبراء كوريين بأحدث التقنيات

الأنشطة الطلابية تساهم في اندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو خارجها

أكد الدكتور محمد شكر ندا، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أن الجامعة تسعى لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة واهتمت بالأنشطة الطلابية التي تساعد في صقل شخصيتهم وتحملهم المسئولية حيث تنوعت لتشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والرحلات العلمية والتكنولوجية والجوالة وأنشطة الأسر.

وأشار الدكتور محمد شكر ندا، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الأنشطة الطلابية تعمل على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة و المساعدة على اكتساب العديد من المهارات.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أن الأنشطة الطلابية تعد الميدان الرحب الذي يمارس فيه الطلاب هواياتهم ، وهو مجموعة من البرامج الإيجابية التي تتفاعل نحو أهداف محددة بغية تحقيقها لتنمي شخصية الطالب وتشغل أوقات فراغه، فالطالب هو محورها وهدفها، فتحقيق الإيجابية في حياته أمر هام ومقصود إلى جانب دراسته الأكاديمية

وأشار الدكتور محمد شكر، إلي أهمية دور الأنشطة الطلابية للطلاب وضرورة المشاركة بيها مع بداية العام الدراسي الجامعي 2022/2021، وأن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.

أنواع الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة الأهلية

وأعلن رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، عن تقسيم الأنشطة الطلابية إلى أكثر من نشاط فى أكثر من مجال، تحت رعاية إدارة شباب الجامعة ومنها:

1- اللجنة الثقافية:

وتهدف اللجنة الثقافية إلى تنظيم أوجه النشاط الثقافي ,الذي يؤدي إلى تعريف الطالب بخصائص مجتمعة واحتياجاته, للعمل على تنمية الطاقات الأدبية والثقافية للطلاب.

ويسعى النشاط الثقافي دائما ًإلى:

1- تنمية المواهب والقدرات الأدبية والفكرية والدينية لدى الطلاب.

2- خلق المواطن القادر على تحمل المسئولية من خلال معرفته بمجتمعه.

3- تعريف الشباب بمشكلات مجتمعه من خلال المسابقات والندوات الثقافية.

4- نشر الوعي الديني السليم بين الأعضاء من خلال الندوات والمسابقات الدينية.

5- تنمية حب الولاء والإخلاص للبلاد عن طريق تعميق الديمقراطية في اتخاذ القرار.

اللجنة الاجتماعية والرحلات:

تهدف إلى العمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس ,وبث روح التعاون بشتى الوسائل الممكنة.

عن طريق تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية والثقافية والترويحية التي تساعد على تنمية هوايات الطلاب, وتهدف أيضاً إلى:

1- مساعدة الأعضاء على تحمل مسئوليتهم تجاه مجتمعهم.

2- مساعدة الأعضاء على تنمية المهارات الفردية.

3- القيام بعمل رحلات ترفيهية بمختلف أنحاء الجمهورية.

4- تناول الظواهر الاجتماعية السلبية والبحث فيها وتقديم طرق علاجها.

2- النشاط الفني والأدبي:

يهدف إلى تنمية الهوايات وإبراز مواهب الطلاب الفنية، من غناء فردي وجماعي، وعزف فردي وجماعي، وتمثيل مسرحي وفنون تشكيلية، وتدعم اغلب الجامعات وعلى رأسهم جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان هذا النشاط من خلال ميزانية خاصة به.

3- نشاط الجوالة والخدمة العامة:

تشجع الجامعة الطلاب فرادى أو جماعات على التقدم بخطة للنشاط اليدوي من خلال إدارة رعاية الطلاب، ويهدف هذا النشاط إلى غرس مبادئ إنكار الذات والاعتماد على النفس وبذل الجهد والعطاء والابتكار، حيث يعتمد على الصناعات والحرف اليدوية.

4- الأنشطة الرياضية:

توفير الجامعة صالات ألعاب رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية والملاعب الرياضية الخضراء المهيأة لممارسة الرياضات المختلفة.

وتنفذ الجامعة هذا النشاط عن طريق تنظيم مسابقات فى كرة القدم وجميع الرياضات والألعاب الأخرى لكافة كليات الجامعة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لنشر روح التعاون بينهم.

ومن جانبه أطلقت جامعة بني سويف التكنولوجية برئاسة الدكتور محمد شكر ندا مركزها الخاص لريادة الأعمال لتعزيز القدرات الريادية لطلابها لصقل مهاراتهم، ويأتي هذا في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في التنمية الاقتصادية، ودعم ريادة الأعمال ومختلف المشاريع التنموية.

وأكد الدكتور محمد شكر ندا، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بتطوير مهارات وقدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وأن الجامعة يتواجد بها نادى ريادة الأعمال والذى يهدف الى تعزيز القدرات الريادية لطلابها وقدراتهم التنافسية، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة فى التنمية الاقتصادية، ودعم ريادة الأعمال ومختلف المشاريع التنموية.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أن اهتمام الجامعة بريادة الأعمال يأتي من منطلق أهمية وضرورة نشر الوعى بمفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتشجيع الإنتاج والتطوير، وتعزيز روح المبادرة والابتكار وتعزيز القدرات التنافسية والتأهيل لتأسيس المشاريع الريادية، وتطوير مهارات رواد الأعمال الطموحين ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بينهم وتوفير كافة احتياجاتهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين وقادة المستقبل.

وقال الدكتور محمد شكر ندا أن "أثناء فترة البرنامج Startup Factory بيوفر لك فرصة لحضور عدد من ال Mentorship sessions بتتكلم فيها مباشرة مع مجموعة من الخبراء في مجال البيزنس وريادة الأعمال عن فكرتك وعن التحديات اللي بتواجهك و اللي بيقدروا بخبراتهم يوجهوك عشان تطور فكرتك".

أكد الدكتور محمد شكر ندا، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أنة تم تدريب أعضاء هيئة التدريس والمهندسين والقائمين على المعامل التكنولوجية على يد الخبراء الكوريين وشركة مسار للتدريب وذلك بالتدريب على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة وكيفية الاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة الموجودة بالمعامل للعمل بكفائه 100% لتحقيق أعلى استفادة مرجوه وذلك لخدمة الطلاب والمجتمع الصناعي المحيط لتقديم جيل من التكنولوجيين الأكفاء ليكونوا قادرين في المستقبل على استخدام مثل هذه المعدات في المصانع والكيانات الصناعية المختلفة مما يعزز مكانه الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشار رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إلى أنه يتم بجانب تدريب الطلاب عمليًا داخل المعامل الدراسية الحديثة بالجامعة، يتم على تدريب الطلاب خارج الجامعة في المعامل والورش الموجودة بمجمع الفيوم التكنولوجي للاستفادة من الإمكانيات المتطورة الموجودة بالمجمع.

وأضاف الدكتور محمد شكر ند، أن جامعة بني سويف التكنولوجية تحرص علي تدريب الطلاب أسبوعيا في المصانع والقطاعات الصناعية المختلفة وذلك لتمكينهم من الاستفادة على المستوي العملي.

وجدير بالذكر تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، ويشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبولها، وتحتوي على العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات «المعدنية، والخشبية، و الهندسية و الإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر»، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى بدء الدراسة من العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهي: «القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية».