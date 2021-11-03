السد القطري: لا يمكننا السماح برحيل تشافي لـ برشلونة

كشف تركي العلي المدير التنفيذي لنادي السد القطري، عن موقف ناديه من الاستغناء عن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، لنادي برشلونة الإسباني.

ويرغب نادي برشلونة في الحصول على خدمات تشافي هيرنانديز مدرب السد، لتدريب الفريق.

ويحضر وفر من إدارة نادي برشلونة الآن مباراة فريقي السد والدحيل في الدوري القطري، ممثلًا برافا يوستي نائب الرئيس، وماتيو أليماني عضو مجلس الإدارة

وقال العلي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام القطرية:"نرحب بزيارة وفد برشلونة ونحترمهم، موقف النادي واضح منذ البداية ، نحن ملتزمون بإبقاء تشافي معنا ولا يمكننا جعله يغادر في هذا الوقت الحساس من الموسم.

وكانت صحيفة “ سبورت” الكتالونية، قد أكدت أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع تشافي لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وكان نادي برشلونة قد أعلن الأسبوع الماضي عن إقالة الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق، بعد تردي نتائج الفريق، وتعيين سيرجي بارخوان بصفة مؤقت بدلًا منه.