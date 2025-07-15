مليار جنيه إسترليني.. مانشستر سيتي يبرم أكبر صفقة رعاية في تاريخ كرة القدم

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا عن تمديد عقد شراكته مع شركة الملابس الرياضية العالمية "PUMA" في صفقة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ كرة القدم، حيث بلغت قيمتها مليار جنيه إسترليني.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية، فإن العقد الجديد، الذي يمتد لعشر سنوات، سيضمن لعملاق البريميرليغ عائدًا سنويًا يُقدر بـ100 مليون جنيه إسترليني، ليُصبح بذلك أعلى عقد رعاية قمصان في عالم كرة القدم حتى الآن، متفوقًا على كبرى الأندية الأوروبية.

ويأتي هذا الاتفاق متفوقًا على صفقة ريال مدريد التاريخية مع "ADIDAS" والتي بلغت 950 مليون جنيه إسترليني، وكذلك على مانشستر يونايتد الذي وقّع في عام 2023 على تمديد عقده مع الشركة نفسها بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني لعقد يمتد لعشر سنوات.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ شراكته مع "PUMA" في عام 2019 مقابل 650 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يشهد العقد الجديد قفزة مالية ضخمة تعكس التطور الكبير للنادي على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي تصريح رسمي، عبّر فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم، عن فخره بهذه الخطوة قائلًا: "انضممنا إلى PUMA بطموح تحدي أنفسنا وتجاوز التوقعات، وقد حققنا ذلك وأكثر خلال المواسم الستة الماضية. التمديد اليوم يرسخ علاقتنا ويمنحها بعدًا استراتيجيًا جديدًا لمستقبل أكثر إشراقًا".