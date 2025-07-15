موقف محرج شوية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة وسام أبو علي في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق مفاجأة بشان موقف وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول للنادي الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية: “تعالوا نقف عند قصة وسام ابو علي لأنه في جيم بيتلعب ما بين الأهلي ووسام أبو علي أو وكيل وسام أبو علي، وهو عايز يمشي عايز يمشي، أنا هسمي الأمور بمسمياتها يعني... والأهلي عايز وسام يكمل لكنه عايز يمشي”.

وأضاف "أقصى عرض جه لوسام أبو علي 6 مليون دولار مع نسب من إعادة البيع، وشغلانة نسب إعادة البيع دي هتدي للنادي السويدي القديم نسبة من إعادة البيع يعني لو المبلغ اللي هيتباع بيه 6 مليون دولار .. هيتخصم فوق المليون دولار يعني لناديه القديم السويدي فكده المبلغ هينقص جدا وهيقل على الأهلي".

وتابع "وسام هياخد في السنة من العروض اللي جاية له بشكل عام أو من النادي الأمريكي اسمه كولومبوس مرتب كل سنه لا يقل عن أربعة ونص لخمسة ونص مليون دولار يعني... وأقصى حاجة هياخدها في النادي الأهلي كام يعني؟ علشان كده وسام ابو علي من هنا خد مني كلام مصمم على الرحيل مصمم عليه".

وتابع “وسام مش عايز يسافر فترة الإعداد في تونس... واللي اتقال إنه بداعي الإصابة، وإنه النهارده هيعمل رنين مغناطيسي... أنا الحقيقة بطلب من إدارة النادي الأهلي أما يعمل رنين مغناطيسي قولوا لنا النتيجة الحقيقية .. يعني هل هو عنده شد ولا معندوش شد؟”

وأكمل “الموضوع ده محرج شوية، بس أنا هتكلم بوضوح بصراحة يعني، إذا أنت حضرتك أعلنت إنه سيغيب عن المعسكر عشان الإصابة خلاص أنت اديته صك إنه يعني سليم، إنه موقفه سليم وإنه مسافرش عشان الإصابة”.

وأكمل “لكن إذا لم يكن مصابًا وقالوا مصاب يعني لمزيد من الفحوصات وهنا بيبقى الأمر كده بيسموه كده سياسي شوية يعني.. فالأفضل إنه يتم الإعلان بعد الرنين عن موقفه”.

واختتم “ومن الآخر لو العرض زاد إلى 8 أو 8.5 أو 9 مليون ممكن يمشي .. طب العرض ده يزيد إزاي؟ والله وسام بقى يتخلى عن جزء من مستحقاته أول سنة هناك، إذا كان النادي اللي هيدفع له أربعة ونص أو خمسة ونص مليون دولار .. خلاص يبقى يزود للنادي الأهلي مبلغ وخلاص”.