قرار مرتقب من فيريرا قبل انطلاق معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن نية المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا اتخاذ قرار مهم قبل انطلاق معسكر الفريق المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 15 يوليو الجاري ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وأكد المصدر أن فيريرا يدرس ضم مدافع فريق الشباب بالنادي مواليد 2006، علي عبد المجيد، إلى قائمة المعسكر، بعد تألقه اللافت خلال الفترة الماضية.

جاءت هذه الخطوة بعد استدعاء اللاعب إلى معسكر منتخب مصر للشباب الأخير، استعدادًا لخوض بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى الإشادات التي نالها من الجهاز الفني بعد مستوياته المميزة مع فريق الشباب الموسم الماضي.

وكان الزمالك اختتم المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، والتي أقيمت على ملعب الكلية الحربية واستمرت نحو أسبوع خاض خلالها الفريق مباراة ودية أمام أورانج انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويأتي التفكير في تصعيد عبد المجيد في ظل الغياب المفاجئ للمدافع أحمد حسام الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال ودية أورانج، ليتأكد غيابه عن انطلاقة المعسكر.

تجدر الإشارة إلى أن علي عبد المجيد، صاحب الـ20 عامًا، سبق له الانضمام إلى تدريبات الفريق الأول في أكثر من مناسبة خلال الموسم الماضي.