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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس من أضرار الجرعة الزائدة لأدوية الباراسيتامول

الباراسيتامول
الباراسيتامول

يعد الباراسيتامول المعروف باسم “ أسيتامينوفين” من أشهر الأدوية المستخدمة في تسكين الألم بشكل واسع فى مختلف أنحاء العالم ويدخل في تركيبه عدد كبير من الأدوية، ولكن يجب تناوله بحرص وعدم الإكثار منه حيث وجدات التقارير الطبية أن الإسراف منه يعرض الإنسان للإصابة بعدد كبير من المخاطر الصحية.

ووفقا لما جاء فى موقع "إكسبريس " يمكن أن تسبب الجرعات الزائدة من الباراسيتامول آثارا جانبية خطيرة على الانسان ولا يتم السماح بزيادة الجرعة أو تناول جرعة مضاعفة إلا فى حالة الألم الشديد، وقد يكون تناول الدواء للمساعدة في تخفيف أي مرض خفيف تعاني منه مفيدا، ولكن يجب ألا تتجاوز الجرعة الموصى بها أبدا.

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بخصوص الباراسيتامول.. تعليمات هامة من هيئة الدواء

أما الجرعة المثالية من البراسيتامول المناسبة للبالغين هي قرص أو قرصين عيار 500 ملج حتى أربع مرات في 24 ساعة، ويتوفر الباراسيتامول على نطاق واسع على شكل أقراص وكبسولات.

وأما الأشخاص الذين يجدون صعوبة في ابتلاع الأقراص أو الكبسولات يمكنهم أخذ جرعة الباراسيتامول 

في صورة محلول أو كأقراص قابلة للذوبان.

وذكر موقع “ NHS” أن تناول قرص أو قرصين إضافيين عن طريق الصدفة من غير المحتمل أن يكون ضارا طالما أنك لا تخطى 8 أقراص من الباراسيتامول خلال 24 ساعة وحينها يجب أن تنتظر 24 ساعة على الأقل قبل تناول الباراسيتامول مرة أخرى

احصل على مساعدة الطبيب او الذهاب لأقرب مستشفى بشكل سريع عند ظهور الأعراض التالية بعد تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول.
 الغثيان 

الميل للقيء

اصفرار الجلد 

بياض العينين

فقدان التناسق والاتزان 

انخفاض نسبة السكر في الدم 

سمية الكبد

تحذير: لا تتناول الباراسيتامول مع الأدوية الأخرى التي تحتوي على نسبة منه الباراسيتامول وإذا كنت تتناول دوائين مختلفين فيجب قراءة النشرة الداخلية ومعرفة مكونات الدواء وهل تحتوي على الباراسيتامول أم لا لأن تناول العقارين معين يعرض الإنسان للإصابة بمضاعفات الجرعة الزائدة من الباراسيتامول.

الباراسيتامول أسيتامينوفين اشهر الأدوية الأدوية جرعة زائدة جرعة الباراسيتامول مضاعفات الجرعة الزائدة تسكين الالم

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