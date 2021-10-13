بخصوص الباراسيتامول.. تعليمات هامة من هيئة الدواء

أكدت هيئة الدواء المصرية ، إن :الباراسيتامول " ينتمي لمجموعة الأدوية المسكنة للآلام وغير المخدّرة فيُعد ضمن الأدوية المنزلية التي تُستَخدم لتسكين الآلام الخفيفة والمتوسطة وخفض الحُمَّى.

وعن أسباب تحديد جرعات الباراسيتامول للبالغين قالت هيئة الدواء ان الجرعات موزعة كالتالي :-

١ جم كل ٦-٨ ساعات حسب الحاجة أو ٣٢٥ – ٦٥٠ مجم كل ٤-٦ ساعات عبر الفم أو اللبوس

يُنصح بجرعة يومية قصوى ٣ جم/يوم عند استخدام باراسيتامول لفترة طويلة أكثر من٧ أيام

يفضل تقليل الجرعة اليومية القصوى إلى ٢ جم/يوم في المرضى الذين يعانون من اختلال وظائف الكبد وذلك بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي

وشددت هيئة الدواء المصرية من مجموعة أمور يجب أتباعها عند استخدام الباراسيتامول تتمثل في :-

يجب دائما ترك ٤ ساعات على الأقل بين الجرعة والثانية من الباراسيتامول

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ الباراسيتامول مع أدوية الصرع، والدرن، والوارفارين المضاد للتجلط

يجب استشارة الطبيب إذا كان هناك: حساسية مفرطة من تناول الباراسيتامول مثل " , حمى مستمرة أكثر من ٣ أيام أو ألم مستمر أو التهاب بالحلق

هيئة الدواء تحذر من الكورتيزون وهرمونات تحسين الأداء البدني

وأطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيرات شديدة من خطورة تعاطي الأدوية بهدف تحسين الأداء البدني، أو تخفيف الشعور بالألم؛ لما قد تسببه تلك الأدوية من خطورة بالغة، وقد تعرض الحياة للخطر.

هيئة الدواء



وأشارت الهيئة إلى أن البعض يستخدم الأدوية الهرمونية والستيرويدات ( الكورتيزون)؛ بشكل خاطئ اعتقادا بأنها تعمل على زيادة القدرة على التحمل، أو زيادة الكتلة العضلية، أو تجنب الشعور بالألم أثناء التدريبات في صالات الألعاب الرياضية.



وأوضحت أن هناك اعتقادا خاطئا بأن تناول الأدوية الخاصة بمدرات البول يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، مشيرة إلى أن الاستخدام المفرط لمدرات البول قد يتسبب في مخاطر جسيمة مثل " الجفاف، وتشنجات العضلات، والدوخة، والطفح الجلدي، والنقرس، ونقص البوتاسيوم، وضعف التوازن، وانخفاض ضغط الدم، وقد يؤدي إلى الوفاة".



وتهيب الهيئة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام الكورتيزون وأدوية الهرمونات ومدرات البول دون إشراف طبى، مشددة على ضرورة استخدامها في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط، وتحت إشراف طبى.



يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذي جودة عالية.