مستشار وزيرة التضامن: استفادة 400 طالب في 14 جامعة بـ منح تعليمية|فيديو

قال دكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة تتبنى مبادئ العدالة الاجتماعية، وتبذل قصارى الجهود للمساهمة في الاستثمار في البشر.

وأضاف صلاح هاشم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الوزارة تعمل على التوسع في تكافؤ الفرص التعليمية؛ ولذا تبحث عن المستحقين لهذه المنح والراغبين في الاستفادة منه.

وتابع صلاح هاشم، أن هناك 400 طالب وطالبة في 14 جامعة يستفيدون بموازنة 14 مليون جنيه ضمن مبادرة “حاضنات الفائقين”.

أنشأت وحدات للتضامن الاجتماعي

وأشار مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن الوزارة أنشأت وحدات للتضامن الاجتماعي داخل 25 جامعة مصرية للاحتكاك بالمجتمع الطلابي الذي يضم 4 ملايين طالب وطالبة