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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن جواز السفر الصحي ورابط تحميل التطبيق

جواز السفر الصحي
جواز السفر الصحي

 تدشين  جواز السفر الصحي ، يأتي في إطار سعي الدولة المصرية إلي تقنين منظومة الحصول علي اللقاحات ، ومعرفة الأعداد التي حصلت علي الجرعة الأولي أو الثانية ، وكذلك الأشخاص الغير مطعمين.

 

وللحصول علي جواز السفر الصحي أطلقت وزارة الصحة والصحة ، تطبيق جديد عبر الهواتف المحمولة ،  بانواعها المختلفة من أجل التيسير عيل المواطنين. 

جواز السفر الصحي 

مهام التطبيق الجديد "جواز السفر الصحي

والتطبيق الجديد عبارة يتيح للمواطنين المصريين والأجانب الذين تم تسجيلهم في منظومة اللقاح الخاص بفيروس كوفيد-19 المصرية من التسجيل وعرض بيانات اللقاح الخاصة بهم ومشاركتها بطريقة آمنة. يعرض التطبيق الحالة المحدثة عن تلقي جرعات التطعيم الخاص بفيروس كوفيد-19 وكذلك المواعيد المحددة لكل جرعة.

جواز السفر الصحي


كما يتيح التطبيق مشاركة بيانات التطعيم بطريقتين مؤمّنتين، إحداهما بصرية من خلال مشاركة حالة التطعيم من خلال شاشة الهاتف المحمول، والأخري إلكترونية من خلال QR code يمكن قراءته بكاميرا الهاتف المحمول ومن ثم الضغط على الرابط الذي سيتم إظهاره. في كلتا الحالتين يقوم التطبيق بتغيير لون خلفية الشاشة بحسب حالة اللقاح لسهولة التعرف على الحالة بطريقة بصرية سريعة.

جواز السفر الصحي 

هل يمكن اضافة اكثر من وثيقة على جواز السفر الصحي


ويمكن للأعضاء المسجلين في التطبيق إضافة أكثر من وثيقة سفر إلى ملفهم الشخصي واستخدام تلك البيانات لمشاركتها مع حالة التطعيم أثناء السفر من وإلى خارج مصر.

هل  تطبيق جواز السفر الصحي يحتاج  الى الانترنت 


يمكن للأعضاء المسجلين علي تطبيق جواز السفر الصحي  مشاركة بيانات التطعيم الخاصة بهم بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

جواز السفر الصحي 


تعتبر حالة التطعيم المعروضة في التطبيق بمثابة وثيقة رسمية لدخول الأماكن التي تشترط أخذ اللقاح لدخولها.

كيفية تحميل تطبيق جواز السفر الصحي 

 يمكن  لأصحاب الهواتف المحملة تحميل التطبيق من هنــــــــــــــــــــــــــا 

جوز السفر الصحي 

مجلس الوزراء يكشف تفاصيل  جواز السفر الصحي 

وقال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أي موظف يريد أن يمارس عمله بشكل سليم يجب عليه تلقي لقاح كورونا وأن يقدم ما يثبت ذلك، مؤكدا أنه من الغد سيكون هناك تطبيق على التليفون يكشف إن كان الموظف حصل على جرعة واحدة أو جرعتين من لقاح كورونا مزودا بـ "كيو أر كود" وهو ما يسمى بجواز السفر الصحي أو الطبي، ويقرأ في جميع مطارات العالم ويعرف المواطن حصل على أي نوع من أنواع اللقاحات.


وأضاف نادر سعد ، أن تطعيم الأطفال من سن 15 سنة الى 18 سنة بلقاح كورونا في مصر جاء تماشيا مع النظام والاتجاه العالمي وسيتم تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات ولكن هذا لم يتم البت في أمره حتى الآن .

وأوضح نادر سعد، أن هناك نوع واحد من اللقاحات يمكن أن نطعم به هذه الفئة العمرية وهو لقاح فايزر، مؤكدا أن الدولة المصرية تلقت 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر وبالتالي هذا يساعدنا على تطعيم 4 ملايين طفل وسيتم الإعلان غدا عن آليات تنفيذ هذا من قبل الدكتور خالد عبد الغفار   .

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