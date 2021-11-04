توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 4-11-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 4-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
مهنيا وماليا: القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.
اجتماعيا وعاطفيا: عطارد في مواجهة برجك.. قد تكون لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك لكن ينصحك الفلك بأن تكون مرنا
برج الثور
عاطفيا اجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتعامل بهدوء مع الأحباب وتتحرك بحذر وأن تحترس من الغش.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة
برج الجوزاء
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك وأن تتبع نظاما صحيا.
عاطفيا وماليا: لا تعلن أخبارك العاطفية واحترس اليوم وتحرّ الدقة قبل إعطاء الثقة لأي شخص
برج السرطان
عاطفيا: القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.
مهنيا واجتماعيا: تميل لإنجاز عملك بحماس وتحسن التعبير عن أفكارك وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك
برج الأسد
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس… كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأشخاص من حولك.
عاطفيا واجتماعيا: تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد ينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك
برج العذراء
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.
عائليا وعاطفيا: رغم التشوش.. الشمس والمريخ يدعمان علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة
برج الميزان
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في عملك ونفقاتك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان.. تتحسن طاقتك وقد تعيش فترة حيوية رائعة، فقط لا تتسرع في أقوالك
برج العقرب
اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.
عاطفيا: الفلك يمدك بالسحر والتوهّج، وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تستمتع بالحب بعيدا عن العيون، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ونظّم جهودك، واعمل في سرية وكتمان
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.
عاطفيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للإعلان عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.
برج الدلو
مهنيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويخففان من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحانك أحباب يقفون بجانبك.
برج الحوت
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الحظ وقد تجد اليوم نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.
عاطفيا: رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب، فقط ابتعد عن العناد