توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 4-11-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 4-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا وماليا: القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

اجتماعيا وعاطفيا: عطارد في مواجهة برجك.. قد تكون لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك لكن ينصحك الفلك بأن تكون مرنا

برج الثور

عاطفيا اجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتعامل بهدوء مع الأحباب وتتحرك بحذر وأن تحترس من الغش.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة

برج الجوزاء

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك وأن تتبع نظاما صحيا.

عاطفيا وماليا: لا تعلن أخبارك العاطفية واحترس اليوم وتحرّ الدقة قبل إعطاء الثقة لأي شخص

برج السرطان

عاطفيا: القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

مهنيا واجتماعيا: تميل لإنجاز عملك بحماس وتحسن التعبير عن أفكارك وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك

برج الأسد

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس… كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأشخاص من حولك.

عاطفيا واجتماعيا: تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد ينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.

عائليا وعاطفيا: رغم التشوش.. الشمس والمريخ يدعمان علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة

برج الميزان

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في عملك ونفقاتك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان.. تتحسن طاقتك وقد تعيش فترة حيوية رائعة، فقط لا تتسرع في أقوالك

برج العقرب

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

عاطفيا: الفلك يمدك بالسحر والتوهّج، وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة

برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تستمتع بالحب بعيدا عن العيون، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ونظّم جهودك، واعمل في سرية وكتمان

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

عاطفيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للإعلان عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

برج الدلو

مهنيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويخففان من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحانك أحباب يقفون بجانبك.

برج الحوت

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الحظ وقد تجد اليوم نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

عاطفيا: رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب، فقط ابتعد عن العناد