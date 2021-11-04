ميكو سعد أول ممثل ومذيع مصري يتم اختياره في لجنة تحكيم "جولدن جلوب"

قال ميكو سعد أول ممثل و مذيع مصري يتم أختياره في لجنة تجكيم جولدن جلوب، إن مصر ولادة و دائماً لدينا الشغف و لدينا مخزون فني كبير.

وأضاف " ميكو سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلاً:" أنا فنان من قلبي فا سواء كان الموضوع تمثيل أو إذاعة فا دايماً بطلع اللي في قلبي كله و بحاول أعطى جهدي و قلبي و مجهودي كله في اللي أنا بعمله و أحب اللي أنا بعمله".

وتابع:" التوفيق بتاع ربنا و كلنا بنحاول نعمل حاجة بس التوفيق في الأخر من عند ربنا، و مؤسسة جولدن جلوب هى من أصعب المنظمات اللي ممكن حد يدخل فيها و أنا عايز أستغل المكان اللي أنا موجود فيه بأني أدعم السينما المصرية و السينما العربية لأن أحنا عندنا ناس موهوبين جداً و أفلام كويسة و المفروض يتم تسليط الضوء عليها عالمياً".