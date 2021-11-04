سفير السعودية لدى اليمن: أفعال الحوثيين أكدت للمجتمع الدولي رفضهم لجهود السلام

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الخميس، إن الاجتماع الذي عقده مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينج، ومسؤولين أمريكيين، في واشنطن، الأربعاء، أدان هجوم مليشيات الحوثي على مأرب شمال شرقي اليمن.

وأضاف آل جابر عبر "تويتر": "أدان الجميع استمرار هجمات الحوثيين على المملكة، والهجوم الحوثي الوحشي على مأرب، ورفضهم لوقف اطلاق النار وزيادة المعاناة الانسانية للشعب اليمني".

واعتبر أن "أفعال الحوثيين الإجرامية أكدت للمجتمع الدولي والانساني أنهم الرافض الوحيد لجهود السلام ووقف اراقة الدماء، وتعمد قتل المدنيين واستهدافهم بالصواريخ والطائرات بدون طيار إيرانية الصنع في مساجدهم ومنازلهم وحتى مخيماتهم التي لجأوا إليها هرباً من استبداد وبطش الميليشيا الحوثية".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين مليشيات الحوثي وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج سيتوجه إلى الشرق الأوسط، يوم الخميس، لإجراء محادثات.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، سيجري ليندركينج، محادثات مع الحكومة اليمنية، وممثلين للمجتمع المدني، ومسؤولي حكومات في المنطقة، وشركاء دوليين آخرين.

وأضاف البيان أن ليندركينغ ما زال يركز على ضرورة ”أن يوقف الحوثيون هجومهم على مأرب، وكذلك الهجمات المتكررة على المناطق المدنية التي تفاقم الأزمة الإنسانية“.