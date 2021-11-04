عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السعودية لدى اليمن: أفعال الحوثيين أكدت للمجتمع الدولي رفضهم لجهود السلام

محمد آل جابر
محمد آل جابر

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الخميس، إن الاجتماع الذي عقده مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينج، ومسؤولين أمريكيين، في واشنطن، الأربعاء، أدان هجوم مليشيات الحوثي على مأرب شمال شرقي اليمن.

وأضاف آل جابر عبر "تويتر": "أدان الجميع استمرار هجمات الحوثيين على المملكة، والهجوم الحوثي الوحشي على مأرب، ورفضهم لوقف اطلاق النار وزيادة المعاناة الانسانية للشعب اليمني".

واعتبر أن "أفعال الحوثيين الإجرامية أكدت للمجتمع الدولي والانساني أنهم الرافض الوحيد لجهود السلام ووقف اراقة الدماء، وتعمد قتل المدنيين واستهدافهم بالصواريخ والطائرات بدون طيار إيرانية الصنع في مساجدهم ومنازلهم وحتى مخيماتهم التي لجأوا إليها هرباً من استبداد وبطش الميليشيا الحوثية".

الحوثي يواصل خسائره في اليمن تحت وطأة طيران التحالف

اليمن.. مقتل 145 عنصرا من إرهابيي الحوثي على يد قوات التحالف

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين مليشيات الحوثي وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج سيتوجه إلى الشرق الأوسط، يوم الخميس، لإجراء محادثات.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، سيجري ليندركينج، محادثات مع الحكومة اليمنية، وممثلين للمجتمع المدني، ومسؤولي حكومات في المنطقة، وشركاء دوليين آخرين.

وأضاف البيان أن ليندركينغ ما زال يركز على ضرورة ”أن يوقف الحوثيون هجومهم على مأرب، وكذلك الهجمات المتكررة على المناطق المدنية التي تفاقم الأزمة الإنسانية“.

واشنطن السعودية الحوثيين الحوثي ميليشيا الحوثى السفير السعودى اليمن

موضوعات متعلقة

الحوثي يواصل خسائره في اليمن تحت وطأة طيران التحالف

اليمن.. مقتل 145 عنصرا من إرهابيي الحوثي على يد قوات التحالف

ترشيحاتنا

محمد فضل عن أزمة كهربا في الأهلي: يحتاج معاملة نفسية خاصة

أجهزة الأمن تعثر على جثة "حماة" خط الفيوم المسجل خطر

للحفاظ على الجسم.. أفضل المكملات الغذائية لمن تعدى 60 عاما

دعاء تيسير العمل والرزق ..احرص عليه يوميا قبل الخروج من المنزل

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 4 - 11-2021

غياب صلاح وحضور رونالدو .. المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات صادمة من والدة سفاح الإسماعيلية: مدمن ومريض نفسي

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ