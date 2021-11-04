كواليس معسكر الأهلي استعداداً لقمة الزمالك في الدوري

يضع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي اللمسات الأخيرة علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري.

وكان بيتسو موسيماني قد أعلن قائمة اللاعبين التي دخل بهم في معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق القاهرة.

وعقد موسيماني محاضرة مطولة مع لاعبيه تحدث فيها عن أهمية المباراة وضرورة التركيز الشديد لعبور تلك العقبة التي تحظي بشغف جماهيري كبير كعادتها كون أحد أقوي وأقدم ديربيات العالم.

وتحدث المدير الفني مع شرح لبعض نقاط الزمالك طبقاً للتقرير الذي تلقاه من محللي الأداء حيث قال إن الزمالك يعتمد بصورة كبيرة علي شيئين مهمين وهو التحول السريع من الدفاع لمناطق الهجوم عبر خط وسط قوي بدنيا وفنياً ثم ثلاثي يمتاز بالمهارة والسرعة والذكاء وهم أشرف بن شرقي واوباما واحمد سيد زيزو بجانب مهاجم قوي ويجيد التحرك داخل منطقة المرمي.

وحذر موسيماني لاعبيه من ضرورة غلق المساحات خاصة علي الجانب الأيمن والأيسر أكرم توفيق وعلي معلول لذا فان الإتجاه الأقرب لدي موسيماني هو العودة للطريقة القديمة مع تواجد ثلاثي في منطقة وسط الملعب هم ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية .

واستقر المدير الفني علي القوام الرئيسي من التشكيل الذي سيخوض به المباراة وهم محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وبيرسي تاو ومحمد شريف.

ويملك موسيماني علي الدكة بدلاء يستطيع الإستعانه بهم في أي وقت من بينها عمار حمدي وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ولويس ميكسيوني وحسام حسن وكريم فؤاد ومحمد هاني .