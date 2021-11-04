الأرصاد تكشف حقيقة إختفاء بعض المدن نتيجة تغير المناخ

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحليل والاستشعار عن بعد، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله، ومنها مصر، مشيرا إلى أن مصر بدأت تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة على مدار الأعوام الماضية.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” المذاع عبر الفضائية المصرية"، أن طقس هذا الشهر والشهر الماضي كانوا أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، نتيجة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى، موضحة أن هذا التغير كان من المفترض أن يكون عام 2050، إلا أنه تحقق مبكرا جدا .

وتابعت انه لو تم الاستمرار على نفس النهج ونفس كمية الملوثات من الممكن أن تزيد عن أربع أو ثلاث درجات مئوية، وبالتالي يسبب خطورة كبيرة جدا على حياة المواطنين، لافتة إلى أن هناك بعض المناطق والشواطئ من الممكن أن تختفي تماما، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر.

وأشارت إلى أنه يجب علينا أن نتوخى الحذر الأن من جميع دول العالم، متابعة أن نسب ثاني أكسيد الكربون ترتفع، بالتالي نسب الأكسجين تنخفض، مما يؤدي إلى الاحتباس الحرارى.

وأفادت ان هناك بعض الرياح ببعض المناطق المتفرقة، خاصة من شمال البلاد من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، ولكنه لا يوجد به أي مشاكل، لافتة إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الواضحة تلك الأيام، حيث أنها ستبدأ فى الزيادة منذ يوم الجمعة القادم.