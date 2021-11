توفير 20 مليون وظيفة .. خطة إنجازات قمة جلاسجو لتسريع التكنولوجيا النظيفة

أطلق رئيس الوزراء البريطاني خطة دولية لتقديم تكنولوجيا نظيفة وبأسعار معقولة في كل مكان بحلول عام 2030 في مؤتمر المناخ الدولي COP26 هذا الأسبوع.

دعم أكثر من 40 من قادة العالم أجندة الانجازات الجديدة ووقعوا عليها ، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي والصين والاقتصادات النامية وبعض البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ - يمثلون أكثر من 70٪ من اقتصاد العالم وكل منطقة. .

على غرار استراتيجية صافي صفر Net Zero التاريخية في المملكة المتحدة ، ستشهد "أجندة الانجازات" قيام البلدان والشركات بتنسيق وتعزيز إجراءاتها المناخية كل عام لتوسيع نطاق تطوير التقنيات النظيفة ونشرها وتسريعها بشكل كبير وخفض التكاليف هذا العقد.

والهدف من ذلك هو جعل التقنيات النظيفة الخيار الأقل تكلفة ، والأسهل الوصول إليه للجميع على مستوى العالم في كل من القطاعات الأكثر تلويثًا بحلول عام 2030 ، ولا سيما دعم العالم النامي للوصول إلى الابتكارات والأدوات اللازمة للانتقال إلى صافي الصفر.

حدد رئيس الوزراء بوريس جونسون الأهداف الخمسة الأولى لانجازات جلاسجو، التي تغطي أكثر من 50٪ من الانبعاثات العالمية:

• الطاقة: الطاقة النظيفة هي الخيار الأقل تكلفة والأكثر موثوقية لجميع البلدان لتلبية احتياجاتها من الطاقة بكفاءة بحلول عام 2030.

• النقل البري: المركبات الخالية من الانبعاثات هي المركبات العادية الجديدة والتي يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة ومستدامة في جميع المناطق بحلول عام 2030.

• الصلب: يعتبر الفولاذ الذي لا تصدر عنه انبعاثات تقريبًا هو الخيار المفضل في الأسواق العالمية ، مع الاستخدام الفعال وإنتاج الفولاذ بانبعاثات شبه معدومة ، والذي يتم إنشاؤه وينمو في كل منطقة بحلول عام 2030.

• الهيدروجين: يتوفر الهيدروجين المتجدد والمنخفض التكلفة في المتناول عالمياً بحلول عام 2030.

• الزراعة: الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ هي الخيار الأكثر جاذبية والأكثر اعتمادًا للمزارعين في كل مكان بحلول عام 2030.

ستشهد الخطة عمل البلدان والشركات عن كثب من خلال مجموعة من المبادرات الدولية الرائدة لتسريع الابتكار وتوسيع نطاق الصناعات الخضراء - وهذا يشمل ، على سبيل المثال ، تحفيز الاستثمار الأخضر من خلال إشارات قوية للصناعة حول الاقتصاد المستقبلي، ومواءمة السياسات والمعايير ، ,تكثيف جهود البحث والتطوير وتنسيق الاستثمارات العامة وتعبئة التمويل الخاص للدول النامية على وجه الخصوص.

يمكن أن يؤدي تحقيق الإنجازات الخمسة الأولى إلى خلق 20 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم وإضافة أكثر من 16 تريليون دولار في كل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستضيف فيه رئيس الوزراء قادة العالم في اليوم الثاني من قمة قادة العالم COP26 في جلسة حول الابتكار والتكنولوجيا النظيفة.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون:"من خلال جعل التكنولوجيا النظيفة الخيار الأكثر جاذبية وسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة، في أكثر القطاعات تلويثًا حاليًا ، يمكننا خفض الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. إن انجازات جلاسجو ستدفع هذا الأمر إلى الأمام ، بحيث يمكن الاستمتاع بالتقنيات النظيفة بحلول عام 2030 في كل مكان ، ليس فقط للحد من الانبعاثات ولكن أيضًا خلق المزيد من فرص العمل والازدهار الأكبر."

ستؤدي انجازات جلاسجو إلى دفع التقدم العالمي نحو خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 ، وهو أمر حاسم للحفاظ على الحد الأقصى لدرجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية ، وستدعم الأهداف الرئيسية لرئاسة المملكة المتحدة لتأمين العمل العالمي على التخلص التدريجي من الفحم وتسريع عملية الانتقال للسيارات الكهربائية.

سوف يلتزم القادة أيضًا بمناقشة التقدم العالمي كل عام في كل قطاع بدءًا من عام 2022 - بدعم من التقارير السنوية التي تقودها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى - مع مناقشات سنوية للوزراء عبر الحكومة تجتمع حولها المهام الوزارية للابتكار والطاقة النظيفة. ستسعى "عملية نقاط التفتيش العالمية" هذه إلى الحفاظ على التعاون الدولي وتعزيزه باستمرار عبر جدول الأعمال طوال هذا العقد.

كما أطلق قادة العالم والرؤساء التنفيذيون سلسلة من المبادرات الجديدة لدعم انجازات جلاسجو ، بما في ذلك:

• مبادرة الشبكات الخضراء بقيادة المملكة المتحدة والهند - One Sun One World One Grid ، التي أقرتها أكثر من 80 دولة ، لتعبئة الإرادة السياسية والتمويل والمساعدة الفنية اللازمة لربط القارات والبلدان والمجتمعات بأفضل المصادر المتجددة للطاقة على مستوى العالم لضمان عدم ترك أي شخص دون الوصول إلى الطاقة النظيفة.

• التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب بتمويل أولي قدره 10 مليارات دولار من المؤسسات الخيرية وبنوك التنمية لدعم الوصول إلى الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، في شراكة إستراتيجية مع مجلس انتقال الطاقة الذي تقوده المملكة المتحدة.

• AIM4C ، مبادرة جديدة تقودها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ، مع أكثر من 30 دولة داعمة ، ملتزمة بتسريع الابتكار في الزراعة المستدامة ، بعد أن جمعت بالفعل 4 مليارات دولار في زيادة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا و ابتكار الأنظمة ، بما في ذلك 1 مليار دولار من الولايات المتحدة.

• يهدف برنامج Breakthrough Energy Catalyst إلى جمع 3 مليارات دولار من رأس المال الميسر لتحفيز استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار لخفض تكاليف التكنولوجيا النظيفة وخلق أسواق للمنتجات الخضراء للهيدروجين الأخضر، والتقاط الهواء المباشر، وتخزين الطاقة طويل الأمد و وقود الطيران المستدام بما في ذلك 200 مليون جنيه استرليني من دعم المملكة المتحدة.

• The First Movers Coalition ، وهو نادٍ للمشترين بقيادة الولايات المتحدة يضم 25 شركة عالمية كبرى تتعهد بالتزامات الشراء للمساعدة في تسويق التقنيات النظيفة الناشئة الرئيسية عبر قطاعات مثل الصلب والشاحنات والشحن والطيران والألمنيوم والخرسانة والمواد الكيميائية والتقاط الهواء المباشر.

قال أبطال الأمم المتحدة رفيعو المستوى في مجال المناخ لمؤتمري COP25 و COP26 ، جونزالو مونوز ونيجل توبنج ، الذين كانوا يدعمون أجندة الانجازات من خلال قيادة العمل الطموح بين الفاعلين غير الحكوميين في المجتمع وقيادة مبادرات القطاع الخاص:

"مع حشد الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص وراء الإنجازات اللازمة لتحقيق عالم خالٍ من الصفر في الوقت المناسب وتوقيع قادة العالم على أجندة الانجازات ، ستساعد الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل كبير على توسيع نطاق السباق إلى صفر انبعاثات وتسريعها وتحقيق الوعد من اتفاقية باريس. هذا ما يدور حوله مستقبل مؤتمر الأطراف - تحفيز حلقة طموح مبتكرة بين القيادة السياسية والقطاع الخاص للتوجه نحو مستقبل مرن ومزدهر خالٍ من الكربون."

أثبت استثمار ونمو المملكة المتحدة ودول أخرى في الصناعات الخضراء أن التكاليف يمكن أن تنخفض - على سبيل المثال بنحو 60٪ في الرياح البحرية وحوالي 90٪ في تكنولوجيا البطاريات للسيارات الكهربائية في العقد حتى عام 2020. تكرار هذا الأمر في جميع أنحاء العالم سيكون حاسم للمساعدة في خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030.

وأطلق رئيس الوزراء "المبادرة الخضراء النظيفة" في COP26 ، وهي حزمة تمويل كبيرة بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني في شكل استثمارات وضمانات لدعم نشر البنية التحتية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء الثورية، مما يساعد على معالجة تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي.

ضاعفت المملكة المتحدة أيضًا تمويلها الدولي للمناخ بمبلغ 11.6 مليار جنيه إسترليني على مدار خمس سنوات ، مع مليار جنيه إسترليني إضافي في عام 2025 إذا نما الاقتصاد كما هو متوقع، مما يدعم الوصول إلى التكنولوجيا النظيفة وبناء البنية التحتية الخضراء.