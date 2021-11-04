البنك الأهلي يعمق جراح الإسماعيلي ويهزمه بهدف في الدوري المصري

فاز فريق البنك الأهلي على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من بطولة الدوري المصري.

جاء هدف البنك الأهلي والمباراة الوحيد، عن طريق محمد هلال، في الدقيقة 70.

بتلك النتيجة يفشل الإسماعيلي في حصد أي نقطة في الدوري المصري، بعد خوض 3 جولات في المسابقة، ليتراجع للمركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: احمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، أحمد عيد

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود دونجا ، أحمد مدبولى

خط الهجوم : محمد الشامي، شكري نجيب ، شيلونجو.