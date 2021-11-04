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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفريق أسامة ربيع:زيادة رسوم العبور بالقناة 6% عدا السفن السياحية والغاز الطبيعي

اسامة ربيع
اسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن زيادة أسعار عبور السفن بقناة السويس بنسبة 6%، سيطبق بداية من فبراير 2022، وذلك لمنح فرصة للشركات لجدولة أمورها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، عبر مكالمته الهاتفية فى نشرة تن عبر فضائية "تن"، أن عندما بدأ السوق والمتغيرات العالمية تدل بأنه يوجد تواصل في النقل البحري والتجارة العالمية قررت الهيئة بعد إجراء الدراسات بزيادة رسوم العبور بنسبة 6% عدا السفن السياحية وسفن الغاز الطبيعي.

وأشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الزيادة لا تسري على السفن السياحية، نظرا لأنها الأكثر تأثرا بأزمة فيروس كورونا، خاصة أن قطاع السياحة تأثر بخسارة كبيرة للغاية بسبب الجائحة، ومازال يعاني منها حتى الآن، وبالتالي جرى استثنائها تماشيا مع الظروف العالمية، وتشجيعا للسياحة والسفن السياحية.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس  أن الهيئة تحرص على تطبيق استراتيجية تفاعلية وتسويقية متوازنة ومرنة، لتحقيق من خلالها مصالح الهيئة والعملاء ومراعاة الظروف الاقتصادية وتأدية خدمة منضبطة للعملاء.

رئيس هيئة قناة السويس فيروس كورونا أسامة ربيع الغاز الطبيعى السياحة كورونا

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