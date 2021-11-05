أعراض و أسباب الاكتئاب .. كل ما لا تعرفه

يصنف الاكتئاب على أنه اضطراب مزاجي يمكن وصفها بأنها مشاعر الحزن أو الخسارة أو الغضب التي تتداخل مع أنشطة الشخص اليومية.

على الرغم من أن الاكتئاب والحزن يشتركان في بعض السمات ، إلا أن الاكتئاب يختلف عن الحزن الذي يشعر به بعد فقدان أحد الأحباء أو الشعور بالحزن بعد حدث مؤلم في الحياة. عادة ما ينطوي الاكتئاب على كراهية الذات أو فقدان الثقة بالنفس ، في حين أن الحزن لا يحدث في العادة.

في حالة الحزن ، عادة ما تصاحب المشاعر الإيجابية والذكريات السعيدة للمتوفى مشاعر الألم العاطفي. في اضطراب الاكتئاب الشديد ، تكون مشاعر الحزن ثابتة وفقا لhealth line

يعاني الناس من الاكتئاب بطرق مختلفة. قد يتداخل مع عملك اليومي ، مما يؤدي إلى ضياع الوقت وانخفاض الإنتاجية. يمكن أن يؤثر أيضًا على العلاقات وبعض الحالات الصحية المزمنة.

تشمل الحالات التي يمكن أن تزداد سوءًا بسبب الاكتئاب ما يلي:

التهاب المفاصل

أزمة

أمراض القلب والأوعية الدموية

سرطان

داء السكري

بدانة

من المهم أن تدرك أن الشعور بالإحباط في بعض الأحيان هو جزء طبيعي من الحياة. الأحداث المحزنة والمزعجة تحدث للجميع. ولكن إذا كنت تشعر بالإحباط أو اليأس بشكل منتظم ، فقد تكون مصابًا بالاكتئاب.

يعتبر الاكتئاب حالة طبية خطيرة يمكن أن تزداد سوءًا دون علاج مناسب.

أعراض الاكتئاب



يمكن أن يكون الاكتئاب أكثر من مجرد حالة مستمرة من الحزن أو الشعور بـ "الكآبة".

يمكن أن يسبب الاكتئاب الشديد مجموعة متنوعة من الأعراض. يؤثر بعضها على مزاجك والبعض الآخر يؤثر على جسمك. قد تكون الأعراض أيضًا مستمرة أو تأتي وتذهب.

العلامات والأعراض العامة

لن يعاني كل شخص مصاب بالاكتئاب من نفس الأعراض. يمكن أن تختلف الأعراض في شدتها ، وعدد مرات حدوثها ، ومدة استمرارها.

إذا واجهت بعض العلامات التالية و أعراضمصدر موثوق من الاكتئاب كل يوم تقريبًا لمدة أسبوعين على الأقل ، قد تكون مصابًا بالاكتئاب:

الشعور بالحزن أو القلق أو "الفراغ"

الشعور باليأس وعدم القيمة والتشاؤم

يبكي كثيرا

الشعور بالضيق أو الانزعاج أو الغضب

فقدان الاهتمام بالهوايات والاهتمامات التي كنت تتمتع بها من قبل

انخفاض الطاقة أو التعب

صعوبة في التركيز أو التذكر أو اتخاذ القرارات

يتحرك أو يتحدث ببطء أكثر

صعوبة النوم ، الاستيقاظ في الصباح الباكر ، أو النوم الزائد

تغيرات في الشهية أو الوزن

ألم جسدي مزمن بدون سبب واضح لا يتحسن مع العلاج (صداع ، أوجاع أو آلام ، مشاكل في الجهاز الهضمي ، تقلصات)

أفكار الموت أو الانتحار أو إيذاء النفس أو محاولات الانتحار

أعراض الاكتئاب يمكن أن يكون من ذوي الخبرة بشكل مختلف بين الذكور، والإناث، المراهقين ، و الأطفال .

قد يعاني الذكور من أعراض تتعلق بما يلي:

المزاج ، مثل الغضب أو العدوانية أو التهيج أو القلق أو القلق

الرفاهية العاطفية ، مثل الشعور بالفراغ أو الحزن أو اليأس

السلوك ، مثل فقدان الاهتمام ، أو عدم العثور على المتعة في الأنشطة المفضلة ، أو الشعور بالتعب بسهولة ، أو التفكير في الانتحار ، أو الإفراط في الشرب ، أو تعاطي المخدرات ، أو الانخراط في أنشطة عالية الخطورة

الاهتمام الجنسي ، مثل انخفاض الرغبة الجنسية أو قلة الأداء الجنسي

القدرات المعرفية ، مثل عدم القدرة على التركيز أو صعوبة إكمال المهام أو تأخر الردود أثناء المحادثات

أنماط النوم ، مثل الأرق ، والنوم المضطرب ، والنعاس المفرط ، أو عدم النوم طوال الليل

العافية الجسدية ، مثل التعب أو الآلام أو الصداع أو مشاكل الجهاز الهضمي

قد تعاني الإناث من أعراض تتعلق بما يلي:

المزاج ، مثل التهيج

الرفاهية العاطفية ، مثل الشعور بالحزن أو الفراغ أو القلق أو اليأس

السلوك ، مثل فقدان الاهتمام بالأنشطة أو الانسحاب من الارتباطات الاجتماعية أو الأفكار الانتحارية

القدرات المعرفية ، مثل التفكير أو التحدث ببطء

أنماط النوم ، مثل صعوبة النوم طوال الليل ، أو الاستيقاظ مبكرًا ، أو النوم لفترات طويلة

الرفاه الجسدي ، مثل انخفاض الطاقة ، وزيادة التعب ، والتغيرات في الشهية ، وتغيرات الوزن ، والأوجاع ، والألم ، والصداع ، أو زيادة التشنجات

أسباب الاكتئاب



هناك عدة أسباب محتملة للاكتئاب. يمكن أن تتراوح من بيولوجية إلى ظرفية.

تشمل الأسباب الشائعة ما يلي :

كيمياء الدماغ. قد يكون هناك خلل كيميائي في أجزاء من الدماغ تتحكم في الحالة المزاجية والأفكار والنوم والشهية والسلوك لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

مستويات الهرمون. التغيرات في الهرمونات الأنثوية الاستروجين و البروجسترون خلال فترات زمنية مختلفة مثل أثناء الدورة الشهرية ، فترة ما بعد الولادة ، انقطاع الطمث، أو سن اليأس قد رفع عن مخاطر تعرض الشخص للاكتئاب.

تاريخ العائلة. أنت أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب إذا كان لديك تاريخ عائلي من الاكتئاب أو اضطراب مزاجي آخر.

صدمة الطفولة المبكرة. تؤثر بعض الأحداث على طريقة استجابة جسمك للخوف والمواقف العصيبة.

هيكل الدماغ. هناك خطر أكبر للإصابة بالاكتئاب إذا كان الفص الأمامي للدماغ أقل نشاطًا. ومع ذلك ، لا يعرف العلماء ما إذا كان هذا يحدث قبل أو بعد ظهور أعراض الاكتئاب.

حالات طبيه. شروط معينة مثل المرض المزمن ، والأرق ، والألم المزمن ، مرض باركنسون ، السكتة الدماغية ، النوبة القلبية ، و السرطان .

استعمال مواد. يمكن أن يؤثر تاريخ إدمان المخدرات أو الكحول على المخاطر.

الم.

الأشخاص الذين يشعرون بألم جسدي مزمن أو عاطفي لفترات طويلة يكونون بشكل ملحوظاكثر اعجاب لتطوير الاكتئاب.