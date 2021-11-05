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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزيرة البيئة: يعد استقبال مصر لمؤتمر تغير المناخ الـ27 العام المقبل أهم بنود النجاح المصري.. فيديو

ياسمين فؤاد وزيرة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

قالت الدكتورة  ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن قمة جلاسجو ستستمر لمدة 13 يوم مؤكدة أنها بدأت في يوم 31 أكتوبر تمهيدي ويوم1 و2 نوفمبر كانت  قمة الرؤساء ومن يوم 3 نوفمبر بدء الفنيين وهم المفاوضين ليبدأوا التفاوض على النص في الموضوعات المختلفة ، مؤكدةً أنه لدينا فريق تفاوضي قوي من وزارة الخارجية ووزارة البيئة وبعض الوزارات الأخرى المعنية بالأمر . .


وأضافت الدكتورة  ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر زووم ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على فضائية " الحياة " ، أن جلسات يوم الاثنين القادم يبدأ الشق الوزاري وهنا ينتقل النص من الفنيين إلى السادة الوزارء لاتخاذ القرارات النهائية وسيستمر لنهاية يوم الجمعة القادم وهو اليوم الأخير للمؤتمر.


وتابعت الدكتورة  ياسمين فؤاد ، أن الجناح المصري يحتوي على بنود هامة جدًا منها استقبال مصر لمؤتمر تغير المناخ ال27 الذي سيعقد العام المقبل في  مدينة شرم الشيخ بالإضافة إلى  ملف خاص بحجم المشروعات القومية التي قامت بها مصر في خلال السبع سنوات الماضية للتصدي لآثار تغير المناخ .


واردفت  وزيرة البيئة ، أن مصر أطلقت مباشرة بعد كلمة سيادة الرئيس يوم الثلاثاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في حدث كبير جدًا حضره عدد كبير جدًا من الدول
 

وزيرة البيئة قمة جلاسجو ياسمين فؤاد وزارة الخارجية الحياه اليوم

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