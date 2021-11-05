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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد معاناة مع المرض.. وفاة ابنة الشاعر الغنائي أمل الطائر

الشاعر أمل الطائر
الشاعر أمل الطائر وابنته الراحلة إنجي

أعلن الشاعر أمل الطائر، قبل يومين، وفاة ابنته الكبرى إنجي بعد صراع مع المرض استمر لعدة سنوات خاضت خلالها حربا للتمسك بالحياة.

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" أنها كانت تعاني من إصابتها بمرض السرطان لمدة تزيد عن 10 سنوات.

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وقال: "ابنتي الحبيبة التي عانت من المرض اللعبن أكثر من 11 عاما في صراع مع المرض والتمسك بالحياة، إنجي أول من قالت لي بابا، اللي كانت في عز مرضها بعد تمكن المرض منها تأتي لزيارتي للمستشفى وهي محمولة للاطمئنان عليا.. فجأة ماتت إنجي".

وطلب الشاعر الغنائي المصري من متابعيه الدعاء لها بالرحمة في اول يوم لها في القبر.

وقبل وفاة ابنته بأيام، كانت قد شاركته المطربة هدى صور تجمعها بالشاعر أمل الطائر، وكتبت: "تاريخك الكبير المشرف الذي تعلمنا منه ونشئنا عليه يعلمه الجميع، الله يشفيك ويعافيك ويحفظك من كل شر".

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