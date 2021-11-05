كنت أفضل الحكم الأجنبي ..ميدو يكشف عن موقفه من "محمد عادل" لإدارة القمة ١٢٣

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك أنه لن يعود لتحليل المباريات في الفترة القادمة كما تردد.



وأوضح ميدو عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN أنه سيعود للعمل الإعلامي ببرنامج جديد عبر قناة المحور.



وأشار إلى أن البرنامج سيحمل اسم "الريمونتادا" مؤكداً أن البرنامج سيظهر بشكل مختلف.



وقال ميدو إنه كان يفضل الحكم الأجنبي لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي ولكنه يتمنى التوفيق للحكم محمد عادل.

محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والأهلي



أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:-

محمد عادل حكما للساحة

أحمد حسام طه ويوسف البساطي مساعدان

أمين عمر حكما رابعا

أحمد الغندور حكما للفيديو

عبد العزيز السيد مساعدا حكم الفيديو

سامي هلهل مساعدا احتياطيا