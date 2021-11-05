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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

 

 

تنطلق اليوم الجمعة 5 - 11 - 2021 العديد من المباريات الهامة حيث تتواصل لقاءات الدوري الانجليزي والفرنسي ولكن ابرز تلك المواجهات الديربي المصري بين الاهلي والزمالك

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 


ساوثهامبتون  Xأستون فيلا – الساعة 10:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium        


 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
 

أتلتيك بيلباو X قاديش – الساعة 10:00 مساء - beIN Sports 1 HD

 


 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي


إمبولي X جنوى – الساعة 9:45 مساء      


 

مواعيد مباريات الدوري الألماني


ماينز 05 X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 9:30 مساء


 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  


لانس X تروا – الساعة ا10:00 مساء

 

 

مواعيد مباريات الدورى السعودى 


الشباب X النصر – الساعة 4:45 مساء - الرياضية السعودية

الفيحاء X الحزم – الساعة 7:00 مساء - الرياضية السعودية         

 

مواعيد مباريات الدوري المصري


سموحة X الشرقية للدخان – الساعة 3:30 عصرا - on time sport 2        

غزل المحلة X إنبي – الساعة 5:30 مساء - on time sport 2                  

فيوتشر X المصري البورسعيدي – الساعة 5:30 مساء - on time sport 1  

الزمالك X الأهلي – الساعة 8:00 مساء - on time sport 1

الأهلى الدوري المصري الزمالك الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم

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