مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 5 - 11 - 2021 العديد من المباريات الهامة حيث تتواصل لقاءات الدوري الانجليزي والفرنسي ولكن ابرز تلك المواجهات الديربي المصري بين الاهلي والزمالك

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



ساوثهامبتون Xأستون فيلا – الساعة 10:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium





مواعيد مباريات الدوري الإسباني



أتلتيك بيلباو X قاديش – الساعة 10:00 مساء - beIN Sports 1 HD





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



إمبولي X جنوى – الساعة 9:45 مساء





مواعيد مباريات الدوري الألماني



ماينز 05 X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 9:30 مساء





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



لانس X تروا – الساعة ا10:00 مساء

مواعيد مباريات الدورى السعودى



الشباب X النصر – الساعة 4:45 مساء - الرياضية السعودية

الفيحاء X الحزم – الساعة 7:00 مساء - الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري المصري



سموحة X الشرقية للدخان – الساعة 3:30 عصرا - on time sport 2

غزل المحلة X إنبي – الساعة 5:30 مساء - on time sport 2

فيوتشر X المصري البورسعيدي – الساعة 5:30 مساء - on time sport 1

الزمالك X الأهلي – الساعة 8:00 مساء - on time sport 1