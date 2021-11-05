مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 5 - 11 - 2021 العديد من المباريات الهامة حيث تتواصل لقاءات الدوري الانجليزي والفرنسي ولكن ابرز تلك المواجهات الديربي المصري بين الاهلي والزمالك
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون Xأستون فيلا – الساعة 10:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو X قاديش – الساعة 10:00 مساء - beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إمبولي X جنوى – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
ماينز 05 X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس X تروا – الساعة ا10:00 مساء
مواعيد مباريات الدورى السعودى
الشباب X النصر – الساعة 4:45 مساء - الرياضية السعودية
الفيحاء X الحزم – الساعة 7:00 مساء - الرياضية السعودية
مواعيد مباريات الدوري المصري
سموحة X الشرقية للدخان – الساعة 3:30 عصرا - on time sport 2
غزل المحلة X إنبي – الساعة 5:30 مساء - on time sport 2
فيوتشر X المصري البورسعيدي – الساعة 5:30 مساء - on time sport 1
الزمالك X الأهلي – الساعة 8:00 مساء - on time sport 1