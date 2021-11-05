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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادات منتخب مصر لكرة القدم للمبتورين قبل السفر لتنزانيا |صور

صدى البلد

يستعد منتخب كرة القدم للمبتورين بكل قوة لخوض أول بطولة له في أمم أفريقيا بتنزانيا نهاية نوفمبر عام 2021 منذ اعتمادهم رسميًا من قِبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية.
 

ويحرص الفريق على نيل البطولة وليس مجرد التمثيل المشرف لمصر من خلال 25 لاعبًا، وانما تحقيق الفوز وإثبات ذاتهم أمام العالم.
 

ورصدت عدسة صدى البلد صوراً لمعسكر إعداد الفريق بالمركز الأولمبي بالمعادي، حيث يخوض المنتخب المصري للمبتورين معسكرا مغلقا لمدة أسبوعين ضمن خطة إعداد الفريق لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها شهر نوفمبر المقبل بتنزانيا والمؤهلة لكأس العالم بتركيا 2022.
 

ويضم المعسكر 25 لاعبا سيتم تصفيتهم لاختيار اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة الإفريقية، ويضم الفريق بين صفوفه الثلاثة لاعبين المؤسسين لهذه الرياضة في مصر وهم: محمود عبد الحفيظ كابتن الفريق والمحترف بتركيا، وسيف سلامة كابتن نادي بيراميدز ومصطفى عبدالله مهاجم بيراميدز.
 

وكانت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب، قد اختارت الأستاذ محمد عادل حسني، رئيسا شرفيا للمنتخب المصري لكرة القدم للمبتورين وذلك بعد الدعم الكبير من جانبه لهذا المنتخب، حيث قرر حسني رعاية الفريق وإعداده بالشكل الأمثل من أجل التأهل لكأس العالم وتمثيل مصر بالشكل اللائق.
 

وقد استقبل لاعبوا المنتخب المصري محمد عادل حسني بكل الترحاب والحب وقاموا بعمل ممر شرفي له واستمعوا لكلماته المحفزة التي تؤكد دعمه الكامل للفريق.
 

وأعرب محمد عادل حسني عن سعادته بالتواجد وسط هؤلاء الأبطال قائلا: "سعيد جدا بتواجدي وسط أبطال قادرين على تحدي الصعاب ولديهم روح تحدي عالية يمنحون كل من حولهم طاقة إيجابية، ولذلك لم اتردد في دعمهم وسأستمر في دعمهم لتحقيق هدفهم والتأهل لكأي العالم وتمثيل مصر بما يليق مع اسم بلدنا العظيم، فهذا هو دور المؤسسات الخاصة وهذه أقل مساهمة نقدمها لبلدنا الحبيب".
 

وكانت اللجنة البارالمبية المصرية قد قررت تشكيل لجنة المبتورين تحت رئاسة الدكتورة حياة خطاب، وتتكون اللجنة من الدكتور إبراهيم أمين إبراهيم والدكتور أحمد آدم والدكتور أشرف العجيل والصحفي محمد يحيى ومحمد جاد ، فيما منحت اللجنة الرئاسة الشرفية محمد عادل الحسني  الراعي الرسمي للفريق.

 

ويعتبر محمد عادل حسني واحدا من أبرز الداعمين للرياضات الفردية في مصر، وهو الراعي الرسمي لبطل الخماسي الحديث أحمد أسامة الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر كرة القدم للمبتورين

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منتخب مصر كرة القدم وزارة الشباب والرياضة تنزانيا استعدادات البارالمبية كرة القدم للمبتورين

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