عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة العراقية تتخذ خطوات جديدة للحد من تهريب المحاصيل الزراعية للخارج

أرشيفية
أرشيفية

قررت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، اعتماد آلية جديدة تخص المنتج المحلي في إقليم كردستان، فيما أشارت الى اتخاذ خطوات جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين المحافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزارة الزراعة أقامت معرضاً في أربيل يشمل جميع منتجات الدواجن من بيض المائدة ودجاج اللحم والمحاصيل الزراعية الموجودة في الإقليم"، مبيناً أن "المعرض شارك فيه أكثر من 50 شركة بين الإقليم والوسط والجنوب". 

وأضاف أن"الهدف من المعرض التعرف على المنتج المحلي في الإقليم وعزله عن المستورد والمهرب"، مشيراً الى أن"الوزارة تعمل على التكامل الاقتصادي بين المحافظات بمعنى أن تكون محاصيل البصرة في كل المحافظات ومحاصيل أربيل كذلك وغيرها من المحافظات للحد من التهريب".

وأكد النايف أن"الوزارة تعمل على آلية جديدة وهي أن تقوم بنقل المنتج المحلي من الإقليم الى باقي المحافظات بدلاً من التجار حتى لا يؤثر على المنتج المحلي"، مشيراً الى أن"الإقليم لديه منتج محلي".

ولفت الى أن"الوزارة تعمل على فرز المنتج المحلي عن المهرب وطرح المنتج المحلي في جميع محافظات العراق من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لاستقرار السوق المحلي وخصوصاً بيض المائدة وكذلك دجاج اللحم".

العراق.. ضبط مسؤولين كبار بتهم الفساد المالي

العراق يكشف تفاصيل عملية أمنية في ديالي

الحكومة العراقية تهريب خطوات المحاصيل وزارة الزراعة

ترشيحاتنا

بالأسماء .. قرارات جمهورية بتعيين 13 عميدا جديدا في 9 جامعات

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير مصر باليابان سبل جذب الاستثمارات

رسميا.. السد القطري يعلن رحيل تشافي إلى برشلونة

دليل الجماهير لحضور قمة الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز

بابا الفاتيكان وأبو مازن يؤكدان على ضرورة حل الدولتين وإبعاد القدس عن الصراع

علي جمعة: إحسان عبادة المسلم بإصلاح هذه العلاقات الثلاث.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

بعد تحرير الرهائن وضبطه.. حبس خط الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات

تجسس على الفتيات عبر فتحة سرية.. إحالة صاحب محل ملابس العمرانية للجنايات

الكشف عن سبب دعوة حكومة الصين تخزين المواد الغذائية لمواطنيها.. تفاصيل

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

ألقى دولارات على الجمهور .. محمد رمضان يثير أزمة جديدة في السعودية

فيديوجراف| كيف نجحت الوحدة «333 أمن وطني» في ضبط خط الفيوم وتحرير الرهائن

رغم جمالهن الشديد .. فنانات لم يتزوجن| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ