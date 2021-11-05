الحكومة العراقية تتخذ خطوات جديدة للحد من تهريب المحاصيل الزراعية للخارج

قررت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، اعتماد آلية جديدة تخص المنتج المحلي في إقليم كردستان، فيما أشارت الى اتخاذ خطوات جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين المحافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزارة الزراعة أقامت معرضاً في أربيل يشمل جميع منتجات الدواجن من بيض المائدة ودجاج اللحم والمحاصيل الزراعية الموجودة في الإقليم"، مبيناً أن "المعرض شارك فيه أكثر من 50 شركة بين الإقليم والوسط والجنوب".

وأضاف أن"الهدف من المعرض التعرف على المنتج المحلي في الإقليم وعزله عن المستورد والمهرب"، مشيراً الى أن"الوزارة تعمل على التكامل الاقتصادي بين المحافظات بمعنى أن تكون محاصيل البصرة في كل المحافظات ومحاصيل أربيل كذلك وغيرها من المحافظات للحد من التهريب".

وأكد النايف أن"الوزارة تعمل على آلية جديدة وهي أن تقوم بنقل المنتج المحلي من الإقليم الى باقي المحافظات بدلاً من التجار حتى لا يؤثر على المنتج المحلي"، مشيراً الى أن"الإقليم لديه منتج محلي".

ولفت الى أن"الوزارة تعمل على فرز المنتج المحلي عن المهرب وطرح المنتج المحلي في جميع محافظات العراق من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لاستقرار السوق المحلي وخصوصاً بيض المائدة وكذلك دجاج اللحم".