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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. ضبط مسؤولين كبار بتهم الفساد المالي

العراق
العراق

تمكنت هيئة النزاهة العراقية ، اليوم الخميس، من ضبط مسؤولين في المديرية العامة للتربية في محافظة صلاح الدين على خلفية مغالاة في شراء أجهزة.

وذكرت الهيئة في بيان لها ، أن دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية نفَّذت عمليَّة ضبطٍ لمسؤولين في تربية صلاح الدين، بتهمة المُغالاة في شراء أجهزةٍ وقرطاسيَّةٍ وأثاثٍ خاص بتشكيلات المُديريَّة بقيمة بلغت أكثر من نصف مليار دينار”.

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وقال البيان، أن تفاصيل عمليَّة الضبط التي جرت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، تمت عبر تمكُّن فريقٍ مكون من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة صلاح الدين، من ضبط رئيس وأعضاء لجنة اعتدال الأسعار والمُشتريات؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

وأوضحت ، أنَّ التحقيقات الأوليَّة قادت إلى الكشف عن وجود مغالاةٍ في شراء تلك المواد تبلغ قيمتها (658,019,000) دينار.

ولفتت الهيئة  إلى إنه تمَّ تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه مع الأوراق التحقيقية والمُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق. 

العراق قانون العقوبات هيئة النزاهة الاتحادية تهم الفساد محافظة صلاح الدين

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