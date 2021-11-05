عمرها نصف قرن ومرصعة بـ100 ماسة.. سواران رائعان لملكة فرنسا ماري في مزاد علني

للمرة الأولى يُعرَض سواران رائعان يخصان ملكة فرنسا ماري للبيع في مزاد علني تقيمه دار «كريستيز» في 9 نوفمبر في جنيف، ويحتويان على حوالي 140 إلى 150 قيراطاً من الفضة والذهب الأصفر كما أنهما مرصّعان بنحو 100 ماسة ويعود تاريخهما إلى عام 1776.



وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” البيطانية، قالت «كريستيز» إن «هذين السوارين مميزان ليس فقط من حيث منشأهما ولكن أيضاً لكيفية صنعهما إذ رصّعا بما مجموعه 100 ماسة



من القَطع القديم، تتفاوت أحجامها». ومن المقدر أن يباعا بمبلغ بين مليونين إلى 4 ملايين فرنك سويسري.

وفي سياق متصل، ستكون لوحتان لبيكاسو، إحداهما بقيت لستة عقود ضمن مجموعة خاصة ولم تُطرح سابقاً للبيع، من أبرز القطع المعروضة في مزادات الخريف لدى دار «كريستيز» في نيويورك الشهر المقبل.

وحسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أوضحت الدار العريقة في بيان أن لوحة «المرأة الجالسة القرفصاء بالزي التركي - جاكلين» التي تقدّر قيمتها بمبلغ يتراوح بين 20 مليون دولار و30 مليوناً، «بقيت ضمن المجموعة الخاصة لعائلة واحدة على مدى ثلاثة أجيال، منذ 1957 بعد سنتين فقط من إنجازها».

وهذه اللوحة الزيتية هي من بين بورتريهات كثيرة رسمها بيكاسو لجاكلين روك، ثانية زوجات الفنان والتي كان متزوجاً منها عند وفاته في موغنس بجنوب فرنسا سنة 1973، وهي جزء من «مجموعة ستيلا» التي تضم أعمالاً لخوان ميرو ومارك شاغال وهنري ماتيس وجورج براك وماكس إرنست، بقيت مملوكة أيضاً للعائلة نفسها لثلاثة أجيال، حسب دار «كريستيز».

