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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ساحر.. علا الفارس تبرز أناقتها في أحدث ظهور لها

علا الفارس
علا الفارس

حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس، مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها خاصية الأستوري على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة كلاسيكية ناعمة.


تفاصيل إطلالة علا الفارس

 

وظهرت علا الفارس، وهي ترتدي فستان طويل  باللون الأبيض والاحمر بتصميم مميز للغاية من الاكتاف والاكمام وزيتسوطه حذام على شكل رباط باللون الأحمر حول خصرها،  وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.
 

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وتركت علا الفارس، خصلات شعرها الطويلة السوداء منسدلة عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة ، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 
وأكملت  علا الفارس، بوضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه، مع وضع الماسكارا والآي لاينر والآي شادو والكحل الأسود لتبرز جمال عينيها، وطلاء أظافر باللون الأبيض لتبرز من رقة إطلالتها. 

 

علا الفارس

 

لم تتكلف  علا الفارس إطلالتها في إرتداء الإكسسوارات؛ حيث اختارت بإختيار ساعة يد باللون الفضي، وخاتم ساحر باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة انيقة وساحرة .
 

حياة علا الفارس

 

وتنحدر علا الفارس، من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو عبد الرؤوف الفارس، عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984، وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها تحسين الفارس، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.


وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.
 

مسيرة علا الفارس العملية

 

وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة، حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

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