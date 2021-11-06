توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني مع ليبيا لتنظيم دخول العمالة المصرية...ونواب : القوي العاملة تسعي لتأمينهم وحمايتهم قانونيا ..إنفراجة كبري لشركات القطاع الخاص ..والبناء أولي المجالات طلبا

برلماني: منظومة الربط الإلكتروني تهدف لتأمين وحماية العمالة المصرية في ليبيا

برلماني: الربط الإلكتروني يسهل دخول وتنقل العمالة المصرية في ليبيا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن اللجنة الفنية المصرية-الليبية وقعت في طرابلس بروتوكول الربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوي العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلي طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وأكد وزير القوي العاملة أهمية منظومة الربط الالكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية ، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها ، لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

وأوضح سعفان أنه بعد توقيع منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، قريبًا ، مشيرا إلي أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أولي القطاعات التي سوف تشهد تواجد عمالة مصرية في الأراضي الليبية، فضلا عن باقي التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.

وكشف وزير القوي العاملة عن أن كل العمالة المصرية التي سيتم طلبها عن طريق الربط الإلكتروني سوف تكون مدربة بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها.

وكان وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا قد شهد مراسم توقيع بروتوكول الربط الالكتروني بين مصر وليبيا في ختام اجتماعات اللجنة الفنية بين البلدين ، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري خالد رضوان مستشار وزير القوي العاملة ورئيس الوفد ، ومن الجانب الليبي ناصر الطرشاني مدير مكتب تقنية المعلومات بوزارة العمل والتأهيل ، بحضور أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.

وكانت اللجنة الفنية المصرية-الليبية، عقدت اجتماعاتها بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس علي مدى 4 أيام، بحثت خلالها الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم سوق العمل الليبي وكيفية استجلاب العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتها

وفي هذا الصدد ثمن عدد من نواب البرلمان والشيوخ بالخطوات الجريئة التي اتخذتها الدولة في هذا الملف، مؤكدين أننا سنجني ثمار هذه الإجراءات بالقريب العاجل.

وقد قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن عودة العمالة المصرية تعتبر إنفراجة كبري لعدد كبير من المواطنين لا سيما العاملين بمجال البناء والتشييد، لافتا إلي أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود ومساعي عديدة بذلتها القيادة السياسية في الفترة الراهنة.

و أكد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا تهدف إلي الحصول علي بيانات دقيقة بحصر كامل للعمالة وأماكن تواجدهم، إضافة إلي توجيههم إلي دخول ليبيا بشكل قانوني مما يعد ذلك نوعا من التأمين عليهم والتأكد من توفير الحماية لهم.

و أشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن وزارة القوي العاملة بالفعل قد أجرت العديد من الورش التدريبية لتأهيلهم للعمل بالخارج حيث بلغت مدة التدريب إلي شهران متواصلان من أجل التأكد من جاهزيتهم للسفر والعمل.

واختتم النائب حديثه، قائلا : خطوة جريئة من القيادة السياسية ستعود علينا بالمنفعة والمكاسب العديدة علي مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادية.

ومن جانبه قال النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تسعي جاهدة بشتي الطرق لتوفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب والعمالة المصرية سواء كان ذلك من خلال المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بالوقت الراهن أو خارجيا بإجراء بروتوكولات تعاون بين عدد بين الدول.

و أضاف " عفيفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن السوق الليبي هو سوق واعد بالفرص الشاغرة للعمالة المصرية لا سيما بعد دعم الدولة المصرية للقيادة الليبية لتحقيق استقرار الأوضاع الأمنية بها من خلال مجابهة الميليشات الإرهابية وعودة الحياة الطبيعية لأهلها مجددا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي إن تدشين منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا يهدف إلي تنظيم دخول العمالة المصرية مما يحقق سهولة التنقل للعامل وحصوله علي الوظيفة الملائمة له وفق خبراته.

ولفت النائب، إلي أن الدولة المصرية تدعم ليبيا في كافة شئونها لتحقيق المصلحة العليا للدولتين والعرب بشكل عام، معقبا " مصر بتساعد من غير اي مصلحة شخصية بطبيعتنا داعمين للسلام".

واختتم النائب، علاوة علي أن شركات القطاع الخاص المصرية ستشهد تحسنا إيجابيا من مختلف الجوانب نتيجة تواجدها بهذه الخطة.

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