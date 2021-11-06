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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليست الأولى.. الزمالك تلقى 3 هزائم أمام الأهلي بخماسية من قبل

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار الجولة الثالثة بالدورى الممتاز.

 

أحرز خماسية المارد الأحمر التونسي على معلول هدفين وثنائية بأقدام المالي إليو ديانج ومحمد شريف هدفا فيما سجل ثلاثية الفارس الأبيض مصطفى فتحى وأحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بنشرقي.

 

خماسية الأهلي فى مرمى الزمالك أمس الجمعة لم تكن الأولى بل سبقها تلقى الفارس الأبيض الهزيمة بتلك النتيجة فى ثلاث مواجهات سابقة فى دورى منطقة القاهرة وكأس مصر.

 

صدى البلد يستعرض الخسائر الثلاث السابقة التى لحقت بنادى الزمالك بخمسة أهداف أمام غريمه التقليدى النادي الأهلي:

 

حقق النادي الأهلي أول خماسية في تاريخه أمام نادي الزمالك في الثامن من يناير عام 1937 بدوري منقطة القاهرة في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 5-1.


 

وفي نفس العام نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في إقصاء غريمه التقليدي نادي الزمالك من بطولة كأس مصر وحقق فوزا بنتيجة 5-0.


 

كما سجل النادي الأهلي الخماسية الثالثة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في عام 1938 في اللقاء الذي اقيم بدوري منطقة القاهرة.

 

راحة 5 أيام

 

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

 

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

 

وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف. حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.‏

 

بهذه النتيجة يحصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده للنقطة 9 من ثلاث مباريات ‏بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.‏

 

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستوى الفني ‏والخططي.‏

 

وأضاف المدير الفني: واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

 

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق أهدافًا أكثر خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم ولن تحصل على كل شيء.

 

 

 

 

 

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