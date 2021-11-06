حبي الناجح .. خيرية هشام تحتفل بعيد ميلاد زوجها خالد سليم

احتفلت خيرية هشام زوجة الفنان خالد سليم بعيد ميلاده عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و نشرت خيرية هشام فيديو يجمع اللحظات الرومانسية السعيدة في حياتهما و علقت قائلة : أسعد عيد ميلاد مع حبي الناجح أكثر وأكثر ليكون نموذجًا يحتذى به لأبنائنا دينا و كنزي .

ويشارك خالد سليم حاليا في تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.

يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ، نسرين طافش و محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل.

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