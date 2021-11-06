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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمي يهنئ شقيقه أحمد بعيد ميلاده : عقبال ميت سنة

صدى البلد

احتفل الفنان كريم فهمي بعيد ميلاد شقيقة احمد فهمي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر كريم فهمي صورة له برفقة احمد فهمي و بيومي فؤاد و حسام غالي و احمد فضل  و علق قائلا : و نقول كل سنة و انت طيب و عقبال ميت سنة لاحمد فهمي و نقولوا كمان مبروك للأهلي (صوره الأهلوية ).

بالأحضان.. أحمد فهمي وشقيقة كريم يحتفلان عقب الفوز على الزمالك بخماسية

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وكان قد احتفل الفنان احمد فهمي بفوز النادي الأهلي بخماسية علي غريمه التقليدي الزمالك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.


ونشر احمد فهمي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ «انستجرام» وهو يحتفل مع شقيقة الفنان كريم فهمي بالأحضان وسط أجواء من الفرح.


انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.


وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 9 ويتصدر ترتيب الدوري المصري، بينما يستقر الزمالك في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

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