الأنبا بيجول يستقبل خدام هيئة كوبتك أورفانز الأمريكية في دير المحرق

استقبل نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط "المحرق"، وفدًا من خدام مؤسسة كوبتك أورفانز Coptic Orphans ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمن برنامج الزيارة شرح لمعالم الدير الأثرية والأماكن المقدسة، حيث زار الوفد كنيسة السيدة العذراء الأثرية التي أقامت بها العائلة المقدسة ودُشّن مذبحها بيد السيد المسيح، والحصن الأثري وكنيسة الشهيد مار جرجس.

وفي ختام الزيارة أهدى نيافة الأنبا بيجول الزائرين نبذة تاريخية عن الدير والهدايا التذكارية.

أبرز المؤسسات القبطية

جدير بالذكر أن مؤسسة "كوبتك أورفانز" تُعد من أبرز المؤسسات القبطية الخدمية، وتهدف إلى تمكين الأطفال الأيتام والمحرومين في مصر من تحقيق كامل إمكاناتهم، من خلال برامج تعليمية ورعوية وتنموية، وقد بلغ عدد الأطفال الذين استفادوا من خدماتها أكثر من ٧٥٠٠٠ طفل في مختلف أنحاء الجمهورية.