بالأحضان.. أحمد فهمي وشقيقة كريم يحتفلان عقب الفوز على الزمالك بخماسية

احتفل الفنان احمد فهمي بفوز النادي الأهلى بخماسية علي غريمة التقليدي الزمالك في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



ونشر احمد فهمي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ«انستجرام» وهو يحتفل مع شقيقة الفنان كريم فهمي بالاحضان وسط اجواء من الفرح.



انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 9 ويتصدر ترتيب الدوري المصري، بينما يستقر الزمالك في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

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