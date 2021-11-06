التحفظ على ربة منزل حاولت تهريب مخدرات لابنها داخل سجن بنها

أمرت نيابة مركز بنها بالتحفظ على ربة منزل حاولت تهريب مواد مخدرة لابنها السجين المحكوم عليه بقضية شروع في قتل وسلاح وذلك لحين وصول تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة والتحفظ على المضبوطات التى تم ضبطها بحوزة المتهمة وارسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.



وتلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بضبط ربة منزل حاولت تهريب مواد مخدرة وهواتف لنجلها السجين الصادر ضده حكم بالسجن لمدة عام بقضية الشروع في قتل وسلاح.



وتبين من التحرياتت أنه أثناء قيام مأمور وضباط مركز شرطة بنها بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن المركز، تم ضبط "ثريا م ع" 48 سنة ربة منزل وبحوزتها 89 قرص مخدر و20 قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن 220 جرام و6 هاتف محمول و4 سماعات أذن وشاحن محمول و2 دفتر بفرة وكتر موضوعين داخل الزيارة نجلها السجين "أحمد ج ع" 24 سنة عاطل والمحكوم عليه بالسجن لمدة عام بقضية شروع في قتل وسلاح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية اخرى لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة آلية على طريق الشركات البترولية بمسطرد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جرى نقل المصابين والمتوفي لمستشفى قليوب التخصصي.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة القسم.



وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل بمقطورة "فنطاس مواد بترولية" قيادة "رفعت.س.ي" 53 عاما سائق ودراجة آلية "بدون لوحات معدنية" قيادة "سيف الدين.ز.م" 18 سنة طالب مصاب بكسور متفرقة بالجسم وبرفقته "سيف.أ.م" 16 سنة طالب توفي متأثرا بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بفروة الرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة و"يوسف م ع" 16 سنة عاطل مصاب بكسور متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي.



وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير الدراجة النارية بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالسيارة تنحرف للدخول إلى مبنى أحد الشركات البترولية لتحميل المواد البترولية ولم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها وجرى نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى قليوب التخصصي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.