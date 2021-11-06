بدء فعاليات حفل تسلم جامعة عين شمس جائزة (كونفيشيوس) لمحو الأمية .. صور

بدأت منذ قليل بدء فعاليات، وقائع حفل تسلم جامعة عين شمس جائزة (كونفيشيوس) لمحو الأمية لعام ٢٠٢١ من منظمة اليونسكو، اليوم بمدرج المحلاوي بكلية الطب .



ويأتي ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، مجلس جامعة عين شمس بكامل أعضائه، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار .

كما يتضمن اليوم جلستين نقاشيتين الجلسة الأولى بعنوان محو الأمية من أجل تعافٍ محوره الإنسان

المنسق: السيدة ماري آن تيريز مانوسون أخصائي برنامج التعليم مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية مكتب القاهرة، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،ممثل من شعبة السياسات وأنظمة التعلم مدى الحياة ، اليونسكو.



وتتضمن الجلسة الثانية : تعليم وتعلم محو الأمية باستخدام التكنولوجيا خلال COVID-19 وما بعده يتحدث فيها نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، الدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتور إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، الدكتور اشرف محرم مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار (ASFEC) سيرس الليان، الدكتور إقبال السمالوطىأمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس جمعية حواء المستقبل، أ. نبيلة محمد يوسف ميسرة بفصول محو الأمية: نبيلة، أ. حنان خيري جودة

متحررة من الأمية د. نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية.