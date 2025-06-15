الأنبا عمانوئيل يحتفل بعيد رعية القديس أنطونيوس البدواني بأرمنت الحيط

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديس أنطونيوس البدواني، وذلك بكنيسته، بأرمنت الحيط.

صلاة القداس الإلهي

شارك في الصلاة الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، والأب أيوب جمال، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، ومحبي القديس أنطونيوس البدواني.

وفي عظته، تحدث نيافة الأنبا عمانوئيل عن سيرة القديس أنطونيوس، وفضائله، وبعض معجزاته، داعيًا المؤمنين إلى الاقتداء بحياته العطرة، لا سيما التحلي بالكلمة الطيبة، وحلاوة اللسان، والعلاقة بالكتاب المقدس كلمة الله، والحس الإرسالي بالكنيسة، والشوق لإعلان الإنجيل، وأن دعوتنا، وهويتنا هي حياة القداسة.

في ختام القداس، تم التطواف بأيقونة القديس أنطونيوس البدواني، ومباركة المؤمنين، وتبادل التهاني، وكلمات الشكر.