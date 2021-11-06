محمد فضل: أتوقع عودة محمد شريف لقائمة منتخب مصر| تفاصيل

قال الكابتن محمد فضل، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن الدوري المصري السنة دي يعتبر من أفضل السنين التى مرت على كرة القدم، معقبا "أون فاير وكل حاجة حلوة".

وأضاف الكابتن محمد فضل في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم السبت، أن روعة التصوير باستخدام بتقنية الـ 4K، والتنظيم الجيد في دخول المدرجات بالاعتماد على شركة تذكرتي، وأشار إلى أن مستوى كل الفرق متقارب ولا يمكن توقع النتيجة، موضحًا أن مباراة الأهلي والزمالك كانت رائعة جدًا واستمتع بها الجميع، سواء فنيًا أو تنظيميًا.

وتابع الكابتن محمد فضل، أن المباراة فنيًا شهدت تحفظ من المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني، بوجود 3 لاعبين في منتصف الملعب، مكملا "طريقة يمكن الناس متحبهاش بس هو مكنش حابب ياخد المجازفة"، وكان هناك العديد من السيناريوهات للمباراة.

وأكد الكابتن محمد فضل"المباراة شهدت فنيات تخص اللاعبين وبالأخص الأهلي وهو ما يصب في مصلحة منتخب مصر، بعدما كان يتم الاعتماد بشكل كامل على المحترفين، والشكل هيتغير وهيتم الاعتماد على محمد شريف وقفشة المتوقع رجوعهم المنتخب".