حالتها صعبة.. آخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي| خاص

كشف الإعلامي عمر زهران، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة المعتزلة سهير البابلى والذى ترقد حاليا فى إحدى المستشفيات الخاصة بالعناية المركزة.

وقال عمر زهران فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن حالة الفنانة سهير البابلي صعبة لأنها موضوعة على أجهزة تنفس وهو السبب فى تعبها الشديد لأنها تستفيق على فترات مختلفة، وقال: نتمنى أن تستعيد عافيتها قليلا حتى يتم رفع هذه الأجهزة".

وأضاف عمر زهران، إن سهير البابلي ليست فى غيوبة كاملة كما يتردد ولكنها تستفيق قليلا وتتحدث معنا ثم تنام من التعب والإرهاق بسبب الأجهزة الموضوعة.

وأوضح عمر زهران: حالتها مستقرة لكنها صعبة ونحتاج إلى دعاء كل محبيها من أجل الخروج من هذه المحنة الصعبة التى تمر بها.

غرفة العناية المركزة

وكانت كشفت نيفين الباقوري ابنة الفنانة سهير البابلي عن تطورات حالة والدتها الصحية ، والتي تتلقي العلاج داخل إحدي المستشفيات الخاصة، وتحديدا بغرفة العناية المركزة .

وأكدت نيفين الباقورى في تصريحات خاصة لصدي البلد أن حالة والدتها الصحية مازالت مستقرة ولم يحدث أي تطورات حتي الآن .

وكانت تعرضت الفنانة "سهير البابلي" لأزمة صحيه طارئة، استلزمت دخولها إلى العناية المركزة بعد تعرضها لغيبوبة سكر.

وأوضح "اشرف زكي" نقيب المهن التمثيلية تصريح خاص لـ"صدي البلد" الحاله الصحيه للفنانه"سهير البابلي"، وتطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن الفنانة سهير البابلي تعرضت لغيبوبة سكر وتم نقلها لأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وأنها تخضع الآن للإشراف الطبي والملاحظة في المستشفى.

اعمال سهير البابلى

ولدت الفنانة سهير البابلي في مركز فار سكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، مما جعلها تواجه ضغوطًا عائلية كبيرة.

قدمت سهير البابلي في المسرح مسرحية (شمشون وجليلة) ومسرحية (سليمان الحلبي)، ولمعت في مسرحيات (مدرسة المشاغبين)،)، و(نرجس)، و(ريا وسكينة)، و(على الرصيف)، و(نص أنا ونص أنت)، و(الدخول بالملابس الرسمية)، و(عطية الإرهابية).

وفي التليفزيون لمعت سهير البابلي في مسلسل (بكيزة وزغلول)، وتطورت مع السنوات في دور البطولة، قدمت أيضًا العديد من الأفلام السينمائية أمثال ليلة عسل .