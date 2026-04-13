تصعيد غير مسبوق.. واشنطن تحشد 15 سفينة حربية لفرض الحصار على مضيق هرمز

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تعزيزات عسكرية أمريكية لافتة في المنطقة، حيث نشرت البحرية الأمريكية عددا كبيرا من قوات الاقتحام، في إطار الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز.



وأفادت الصحيفة بأن واشنطن تمتلك حاليا من القدرات العسكرية ما يكفي لتنفيذ حصار بحري على إيران، مشيرة إلى تمركز نحو 15 سفينة حربية أمريكية في المنطقة، لدعم أي عمليات محتملة تستهدف تأمين أو فرض السيطرة على مضيق هرمز.



ويأتي هذا التحشيد في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة جديدة قد تكون أوسع في أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.