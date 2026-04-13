تعرف على مستقبل مضيق هرمز بعد فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن مستقبل مضيق هرمز بعد فشل المفاوضات بين أمريكا وإيران.

وأوضح المركز أن مجموعة الأزمات الدولية كشفت عن مستقبل مضيق هرمز في ظل استمرار عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار حيث أثار إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية بعد نحو ستة أسابيع من الحرب آمالًا عالمية بإمكانية إنهاء الصراع وفتح المضيق.

وشهدت الساعات الـ48 الأولى بعد إعلان الهدنة تصعيدًا ملحوظًا، خصوصًا في لبنان، بينما ردت إيران بتقييد مرور ناقلات النفط عبر المضيق.

كما بدت الولايات المتحدة مترددة بين التصعيد العسكري والدفع نحو الحلول التفاوضية، في حين استمرت إيران في فرض سيطرتها الجزئية عبر ما يشبه نظام رسوم عبور السفن.

ويتمثل الحل الأمثل في صمود وقف إطلاق النار وتقدم المفاوضات، إلا أن هذا الاحتمال يظل ضعيفًا بسبب الغموض الذي يحيط ببنود الاتفاق.

ويبدو الحل الدائم لأزمة مضيق هرمز صعبة التحقيق في ظل تباعد المواقف.

وسيؤدي استمرار الوضع الحالي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية عالميًا.