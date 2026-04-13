طرق الوقاية من حصوات الكلى

تعد حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار في مختلف بلدان العالم.. فكيف يمكننا الوقاية منها

ووفقا لموقع كيلافند كلينك يمكن الوقاية من حصوات الكلى من خلال اتباع النصائح التالية:



قد تؤثر الأطعمة والمشروبات التي تتناولها على احتمالية إصابتك بحصى الكلى.

استشر طبيبك أو أخصائي التغذية حول طرق تقليل هذه الاحتمالية. قد ينصحك بما يلي:

شرب كميات كبيرة من الماء .

الحد من البروتينات الحيوانية .

الحد من تناول الأطعمة الغنية بالسكر والصوديوم .



الحد من تناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات

إذا كنت تعاني من حصوات أوكسالات الكالسيوم، فقد ينصحك طبيبك بتجنب أطعمة مثل السبانخ والراوند ونخالة القمح والمكسرات والفول السوداني.

الحفاظ على وزن صحي بالنسبة لك .



تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم

قد لا يبدو الأمر كذلك، لكن الأطعمة الغنية بالكالسيوم تساعد في الوقاية من حصى الكلى. لا ينطبق الأمر نفسه على مكملات الكالسيوم أو مضادات الحموضة التي تحتوي على الكالسيوم، إذ قد تزيد من خطر الإصابة بالحصى.



الأدوية الموصوفة

إذا لم تُجدِ تغييرات نظامك الغذائي نفعاً، فقد يصف لك الطبيب أدويةً تساعد على الوقاية من حصى الكلى ويعتمد نوع الدواء على نوع الحصى التي تُصاب بها