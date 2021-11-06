بعد أنباء انفصالهما.. زوجة معتصم النهار تحذف صورته من انستجرام

أثارت لين برنجكجي زوجة الفنان السوري معتصم النهار الجدل اليوم السبت بعدما فوجيء الجمهور باختفاء صور زوجها من حسابها على انستجرام، وهو ما أثار التكهنات حول انفصاله عنها أو وجود خلافات بينهما، بعد ان انتشرت شائعات طلاقها.



وبالعودة إلى صفحة "برنجكجي" الموثقة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تبين انها قامت بحذف جميع الصور التي تجمعهما بزوجها.



ووسط الاخبار المتداوله، التزم الفنان السوري معتصم النهار الصمت، وكذلك زوجته، فلم يردّا على كل الشائعات المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية.



يذكر أن الفنان معتصم النهار تزوج من لين برنجكجي، عام 2015، وفي العام 2016 رزق منها بابنته الأولى ”ساندرا“.



يشار الي أن آخر أعمال معتصم النهار مسلسل "صالون زهرة "مؤلف من 15 حلقة، وهو من كتابة ندين جابر، ومن إخراج جو بو عيد ويقوم بأدوار البطولة إلى جانب معتصم الفنانة نادين نجيم ومجموعة من النجوم أبرزهم طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.