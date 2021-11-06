عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أنباء انفصالهما.. زوجة معتصم النهار تحذف صورته من انستجرام

معتصم النهار وزوجته
معتصم النهار وزوجته

أثارت لين برنجكجي زوجة الفنان السوري معتصم النهار الجدل اليوم السبت بعدما فوجيء الجمهور باختفاء صور زوجها من حسابها على انستجرام، وهو ما أثار التكهنات حول انفصاله عنها أو وجود خلافات بينهما، بعد ان انتشرت شائعات طلاقها.


وبالعودة إلى صفحة "برنجكجي" الموثقة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تبين انها قامت بحذف جميع الصور التي تجمعهما بزوجها.


ووسط الاخبار المتداوله، التزم الفنان السوري معتصم النهار الصمت، وكذلك زوجته، فلم يردّا على كل الشائعات المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية.


يذكر أن الفنان معتصم النهار تزوج من لين برنجكجي، عام  2015، وفي العام 2016 رزق منها بابنته الأولى ”ساندرا“.


يشار الي أن آخر أعمال معتصم النهار مسلسل "صالون زهرة "مؤلف من 15 حلقة، وهو من كتابة ندين جابر، ومن إخراج جو بو عيد ويقوم بأدوار البطولة إلى جانب معتصم الفنانة نادين نجيم ومجموعة من النجوم أبرزهم طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.

IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩١٩٢٨
IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩١٩٢٨
IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩٢٤٠٥
IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩٢٤٠٥
IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩٠٥٤٧
IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩٠٥٤٧
IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩٠٥٣٦
IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩٠٥٣٦
IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩٠٥٢٤
IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩٠٥٢٤
IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩٠٥١١
IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩٠٥١١
IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩٠٤٥٧
IMG_٢٠٢١١١٠٦_١٩٠٤٥٧
السورى معتصم النهار زوجته انباء انفصالهما الشائعات حذف صورة الأخبار المتداولة

ترشيحاتنا

بفستان قصير.. أسما شريف منير تخطف الأنظار بجمالها

وزير الأوقاف لـ "صدى البلد": بيت العائلة المصري قدم أنموذجا مشرفا للوحدة الوطنية

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وفاة أسطورة كمال الأجسام شون رودن بأزمة قلبية

سرقوا الشحنة فاحترقوا.. مصرع 100 وإصابة العشرات في انفجار ناقلة وقود.. فيديو

للوقاية من الأمراض .. 5 عادات تحفاظ على صحة الرئتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

مرتضى منصور يكشف عن سر عدم توجهه للزمالك اليوم ويوجه رسالة بشان خماسية الأهلي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

ضحية طائرة منكوبة.. مصرع المطربة البرازيلية ماريليا مندونسا عن عمر 26 عامًا

بعد يومين من هروبه.. القبض على قاتل والديه المسنين في الإسكندرية

لم يصمت.. خالد الغندور يستشهد بـ خماسية صن داونز للرد على جماهير الأهلي

وزير الأوقاف يكشف لصدى البلد كواليس قرار رفع صناديق التبرعات من المساجد

آكلى لحوم البشر.. عاصفة شمسية جديدة تهدد الكوكب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

هند صبري تفتح قلبها لـ منى الشاذلي .. لماذا كرهت منة شلبي؟.. وتعترف : عانيت من الكيد بالوسط الفني

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

فيديو

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

درس خصوصي | خطاب عمره قرن من مدرس إلى ناظر.. ما القصة "فيديوجراف"

شاكوش عدوي.. ريهام سعيد رفضت التنازل لـ حسن شاكوش

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ